Elenco do Vitória se reapresenta após recesso da Copa do Mundo

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O elenco principal do Esporte Clube Vitória se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 26, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, para o início da intertemporada, visando à sequência da temporada 2026.

Ao longo desta sexta-feira, os atletas passam por avaliações físicas conduzidas pelo Departamento de Saúde e Performance, nos turnos da manhã e da tarde.

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"Momento importante para que possamos avaliar como os atletas retornaram do período de recesso. A partir dessas informações, definimos o planejamento individual de cada jogador. Etapa fundamental para os atletas que estão sob os cuidados do Departamento Médico, pois conseguimos direcionar e acelerar o processo de recuperação”, afirmou Rafael Daltro, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance.

Ao todo, 29 atletas se reapresentam durante esta manhã. Já no período da tarde, o elenco rubro-negro retorna ao Barradão para dar continuidade às avaliações.

Pausa para a Copa do Mundo

Após conquistar a Copa do Nordeste, o Vitória foi a última equipe que disputa a Série A do Brasileirão que iniciou um período de inatividade em meio à disputa da Copa do Mundo.

Depois de superar o Fortaleza na partida de volta das finais do Nordestão, no dia 6 de junho, o plantel do Leão entrou em recesso de 20 dias — encerrado nesta sexta.