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E.C.VITÓRIA

Elenco do Vitória se reapresenta após recesso da Copa do Mundo

Atletas do Leão da Barra passam por avaliações físicas

João Grassi
Por
Avaliação física no elenco do Vitória
Avaliação física no elenco do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O elenco principal do Esporte Clube Vitória se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 26, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, para o início da intertemporada, visando à sequência da temporada 2026.

Ao longo desta sexta-feira, os atletas passam por avaliações físicas conduzidas pelo Departamento de Saúde e Performance, nos turnos da manhã e da tarde.

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"Momento importante para que possamos avaliar como os atletas retornaram do período de recesso. A partir dessas informações, definimos o planejamento individual de cada jogador. Etapa fundamental para os atletas que estão sob os cuidados do Departamento Médico, pois conseguimos direcionar e acelerar o processo de recuperação”, afirmou Rafael Daltro, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance.

Ao todo, 29 atletas se reapresentam durante esta manhã. Já no período da tarde, o elenco rubro-negro retorna ao Barradão para dar continuidade às avaliações.

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Pausa para a Copa do Mundo

Após conquistar a Copa do Nordeste, o Vitória foi a última equipe que disputa a Série A do Brasileirão que iniciou um período de inatividade em meio à disputa da Copa do Mundo.

Depois de superar o Fortaleza na partida de volta das finais do Nordestão, no dia 6 de junho, o plantel do Leão entrou em recesso de 20 dias — encerrado nesta sexta.

Renê de volta ao Barradão
Renê de volta ao Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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