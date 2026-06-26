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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

RESCISÃO DE CONTRATO NO BID

Sem estrear, atacante tem contrato rescindido pelo Vitória

Jogador está de saída do Leão

Téo Mazzoni
Por
Vitória e atacante encerram contrato antes de estreia oficial
Vitória e atacante encerram contrato antes de estreia oficial - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Sem sequer estrear com a camisa rubro-negra, Pedro Henrique não é mais jogador do Esporte Clube Vitória. O atacante teve seu contrato rescindido com o Leão da Barra e agora está livre para acertar com o Cuiabá, clube com o qual estava próximo de ser emprestado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A rescisão contratual do jogador com o Vitória foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 25.

Veja:

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Contratado no fim de janeiro, com vínculo vigente até o final de 2026, Pedro Henrique chegou ao Vitória fora de forma e, posteriormente, sofreu uma sequência de lesões, incluindo uma fratura no braço durante um treino no CT Manoel Pontes Tanajura.

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Pedro Henrique


Nascido em Goiás, Pedro Henrique foi revelado pelo Anápolis. O atacante acumula passagens por Atlético-GO, Grêmio Anápolis, Leixões, Benfica B, Feirense e Farense, em Portugal, além de Radomiak Radom, da Polônia; Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos; e Wuhan Three Towns e Yunnan Yukun, ambos da China.

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esporte clube vitória mercado da bola Pedro Henrique

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