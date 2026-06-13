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E.C.VITÓRIA

Sem estrear, atacante fica próximo de deixar o Vitória por empréstimo

Jogador de 29 anos foi contratado pelo Leão da Barra em janeiro

João Grassi
Por
Pedro Henrique
Pedro Henrique - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Contratado no fim de janeiro, Pedro Henrique está próximo de deixar o Esporte Clube Vitória. De acordo com informação do Canto Rubro-Negro, o centroavante será emprestado ao Cuiabá, clube que disputa a Série B do Brasileirão.

Pedro Henrique chegou ao Vitória fora de forma e depois sofreu uma sequência de lesões, incluindo uma fratura no braço durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura. Os problemas físicos fizeram com que ele nem sequer tenha atuado pelo Leão até aqui.

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Recentemente, o presidente Fábio Mota confirmou que a contratação de outro camisa 9 estava encaminhada, além do planejamento do clube baiano em enxugar o elenco para aliviar a folha salarial antes de buscar novos reforços.

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Pedro Henrique

Nascido em Goiás, Pedro Henrique foi revelado pelo Anápolis. Ele acumula passagens por Atlético-GO, Grêmio Anápolis, Leixões, Benfica B, Feirense e Farense, de Portugal, Radomiak Radom, da Polônia, Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, Wuhan Three Towns e Yunnan Yukun, ambos da China.

O atacante tem contrato com o Leão até o fim deste ano.

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