Sócios poderão fazer sugestões para o Sou Mais Vitória; saiba como

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Com o objetivo de fortalecer a relação entre clube e seus associados, o Esporte Clube Vitória, através do diretor do Sou Mais Vitória (SMV), Éder Miranda, promoverá um encontro exclusivo com 20 sócios do programa para um bate-papo aberto sobre experiências, dúvidas e até sugestões de possíveis melhorias.

De acordo com o Vitória, a iniciativa "reforça o compromisso do Sou Mais Vitória em manter o torcedor como peça fundamental e agente transformador na construção e evolução do programa de sócios".

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Os interessados em participar poderão se inscrever por meio de um formulário que será disponibilizado nos stories oficiais do perfil do SMV na rede social Instagram. Os participantes, no entanto, serão definidos por sorteio.

Onde e quando?

O encontro acontecerá no dia 20 de junho, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, das 9h às 11h, proporcionando um momento de diálogo direto entre a diretoria e os associados.