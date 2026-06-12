Adidas no Vitória? Saiba a verdade sobre os rumores em torno da marca

Após o presidente Fábio Mota revelar sobre a ideia de rescindir com a marca esportiva Volt Sport, boatos de que o Esporte Clube Vitória estaria fechando contrato com a Adidas para ser o novo fornecedor. O clube, no entanto, não confirma nenhum tipo de negociação.

A reportagem do portal A TARDE apurou que o Vitória descartou qualquer conversa ou avanço com a Adidas. O clube trata os rumores como uma "notícia sem credibilidade".

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O Leão da Barra, até o momento, trabalha com a ideia de desenvolver uma marca própria para potencializar lucros com a venda de camisas. A possibilidade de fechar com outra empresa também não está descartada.

Problemas com a Volt

Recentemente, Fábio Mota comentou sobre a insatisfação com a atual parceira, que vem encontrando "dificuldades" para entregar os produtos. Vitória e Volt vão se reunir nos próximos dias e uma definição sobre o caso deve acontecer.

"Estamos conversando. A ideia é a gente rescindir o contrato. Tivemos reunião semana passada, vamos ter essa semana. Temos outras propostas de material esportivo já na mesa. Estamos olhando o que é melhor para o clube, o que dá mais dinheiro, a que tem mais qualidade", comentou o dirigente.