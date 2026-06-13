Com iminente saída da Volt, Vitória recebe proposta de ex-fornecedora

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Em meio às conversas para a saída da Volt Sport, o Esporte Clube Vitória recebeu proposta de uma velha conhecida para o fornecimento de materiais esportivos. Segundo informação do Canal do Dinâmico, confirmada pelo portal A TARDE, trata-se da Topper.

A Topper apresentou oferta com maior percentual de royalties ao Vitória durante o contrato. Internamente, o Leão da Barra também trabalha com a possibilidade de abrir uma marca própria, o que iria gerar um aporte financeiro maior inicialmente.

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Embora tenha sido criada na Argentina, a Topper opera de maneira independente no Brasil desde os anos 80. A marca já forneceu os uniformes do clube entre 1997 e 2003, retornando em 2017 e permanecendo até 2018.

Insatisfação com a Volt

Recentemente, o presidente Fábio Mota comentou sobre a insatisfação com a atual parceira, que vem encontrando "dificuldades" para entregar os produtos. Vitória e Volt vão se reunir nos próximos dias e uma definição sobre o caso deve acontecer.

"Estamos conversando. A ideia é a gente rescindir o contrato. Tivemos reunião semana passada, vamos ter essa semana. Temos outras propostas de material esportivo já na mesa. Estamos olhando o que é melhor para o clube, o que dá mais dinheiro, a que tem mais qualidade", comentou o dirigente.