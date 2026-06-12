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E.C.VITÓRIA

Ex-Vitória é anunciado em clube da Série B do Baianão; relembre

Jogador de 26 anos atuou no Leão da Barra entre 2020 e 2022

João Grassi
Por
Gabriel Santiago (no meio) em tempos de Vitória
Gabriel Santiago (no meio) em tempos de Vitória - Foto: Pietro Carpi | EC Vitória

Jogador que era promessa na base do Esporte Clube Vitória, o meia-atacante Gabriel Santiago está em um novo clube. Aos 26 anos, o atleta revelado na Fábrica de Talentos foi contratado pelo SSA FC.

Através das redes sociais, o SSA anunciou a contratação de Santiago. "Vem trazendo muita experiência para a reta final da competição, Gabriel será importante para que possamos completar a Missão: Acesso!. Seja bem-vindo Gabi!!!".

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Como não disputa nenhuma competição nacional, a equipe soteropolitana terá o ex-Vitória como reforço para a disputa do Baianão Série B.

O próximo jogo será contra o Fluminense-BA, em Feira de Santana, no próximo dia 21, às 15h. O SSA é o vice-líder na classificação e briga pelo acesso à Série A do Baiano de 2027.

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Gabriel Santiago no Vitória

Após cinco anos nas categoria de base, Gabriel Santiago foi revelado profissionalmente pelo Vitória em 2020 e permaneceu até 2022, participando da campanha de acesso na Série C. Contudo, perdeu espaço na reta final da competição.

Fora dos planos da equipe principal no ano seguinte, Santiago acumulou empréstimos por Náutico, Ponte Preta e ABC, até o fim de seu vínculo com o clube baiano. Posteriormente, defendeu Figueirense, North-MG e Juventus-SP.

Com a camisa rubro-negra, Gabriel Santiago disputou um total de 31 jogos, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

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Um post compartilhado por SSA FC | SSA Futebol Clube (@ssafutebol)

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