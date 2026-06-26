Vitória perde profissional estratégico do futebol para clube da Premier League

Durante a pausa para a Copa do Mundo, Vitória perderá um profissional importante do departamento de futebol para o mercado internacional. Rodrigo Carvalho, head scout do Rubro-Negro, vai deixar o clube baiano para integrar a equipe de Alessandro Brito no Crystal Palace, da Inglaterra.

Ex-diretor de gestão esportiva do Botafogo, Brito assinou nesta semana com o clube da Premier League para assumir o cargo de head scout no continente americano. Para montar a nova estrutura, ele escolheu dois profissionais que atuavam em clubes da Série A - Rodrigo Carvalho, do Vitória, e Fernando Ziskind, do Santos.

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A saída de Rodrigo representa uma baixa em uma área cada vez mais estratégica no futebol, responsável por mapear atletas, analisar mercados, produzir relatórios e auxiliar decisões ligadas a contratações, renovações e formação de elenco.

Trabalho no Vitória

No Vitória, Rodrigo Carvalho ocupava a função de head scout, cargo ligado diretamente ao processo de observação e análise de jogadores. A função tem ganhado peso no futebol brasileiro, especialmente em clubes que buscam contratações mais precisas, redução de erros no mercado e identificação de oportunidades antes da concorrência.

A movimentação reforça a valorização de profissionais brasileiros de bastidores por clubes estrangeiros. Além dos jogadores, técnicos e executivos, nomes ligados à análise de mercado também passaram a ser observados por equipes europeias.

Alessandro Brito montando equipe nas Américas

Alessandro Brito chegou ao Crystal Palace depois de quatro anos no Botafogo, onde ficou de 2022 a 2026 e participou de um período vitorioso, marcado pelos títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024.

No novo cargo, ele será responsável pela observação de mercado no continente americano. Para isso, decidiu buscar profissionais com experiência recente em clubes brasileiros da Série A.

Havia a possibilidade de Alessandro Brito levar para a Inglaterra profissionais com quem trabalhou no Botafogo. O dirigente, no entanto, optou por não desmanchar a estrutura do clube carioca, por entender que o setor segue realizando um bom trabalho.

Saída em momento de reorganização

A perda de um head scout exige reposicionamento interno do Vitória, que terá que reorganizar o setor de observação e mercado em meio à sequência da temporada, em um momento em que o planejamento de elenco segue sendo decisivo para a disputa da Série A.

A função não aparece tanto para o torcedor quanto cargos de treinador, executivo ou diretor, mas tem impacto direto nos bastidores. É a partir do trabalho de scout que clubes acompanham atletas, avaliam perfis, comparam opções e estruturam possíveis movimentos no mercado.