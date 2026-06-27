Bahia recebe proposta milionária por Ramos Mingo

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A menos de um mês para a retomada do Campeonato Brasileiro e para o fechamento da janela de transferências, a diretoria do Esporte Clube Bahia recebeu uma proposta milionária pelo zagueiro Ramos Mingo. Porém, o clube baiano optou por manter o defensor no elenco, priorizando a estabilidade técnica para as competições do segundo semestre.

A investida partiu do Besiktas, da Turquia. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pelo portal A TARDE, os valores e os impactos financeiros da operação barrada pelo Tricolor envolvem as seguintes cifras:

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7 milhões de euros;

R$ 41,3 milhões de reais.

Importância tática e estratégia no mercado

O posicionamento do Bahia no mercado de transferências reflete as metas desportivas estabelecidas pelo Grupo City para a temporada. Atualmente, o defensor argentino é considerado um dos pilares da linha de retaguarda da equipe comandada por Rogério Ceni.

Mingo no primeiro semestre de 2026

Na primeira metade de 2026, o defensor de 24 anos de idade ainda não marcou gols ou deu assistências nos 22 jogos que participou.