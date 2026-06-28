Justiça mantém vereador preso após acusação de agressão à mulher

A Justiça da Bahia manteve preso o presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, João Raimundo Damacena dos Santos (PSDB), conhecido como Juca, neste domingo (28). O vereador foi preso em flagrante na última sexta-feira (26), após ser denunciado por agredir uma advogada apontada como sua ex-companheira, em um estabelecimento comercial no bairro da Pituba, em Salvador.

Após audiência de custódia, o Judiciário baiano converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ainda não há informação sobre a unidade para onde o parlamentar foi levado depois da decisão.

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O vereador foi detido por agentes da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e encaminhado para a Casa da Mulher Brasileira, onde o caso foi registrado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Desacato e resistência

A Polícia Civil informou em A TARDE que Juca teria resistido à prisão e desacatado a guarnição da Polícia Militar que atendeu à ocorrência.

“Segundo relatos da ocorrência, o suspeito ainda resistiu à prisão e desacatou a guarnição da Polícia Militar que atendeu à ocorrência. [...] O homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário”, informou a Polícia Civil, em nota.

Informações preliminares apontam que o presidente da Câmara teria esganado a mulher durante uma discussão no estabelecimento. Um juiz que estava no local teria presenciado a situação e acionado a Polícia Militar.

A Polícia Civil informou ainda que guias para exames de lesão corporal foram expedidas. Diligências e oitivas também estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

Vereador rebate acusações

Em nota, a assessoria de Juca negou que tenha ocorrido “qualquer tipo de agressão contra a mulher”. O posicionamento afirma que o vereador participava de uma reunião com sua advogada e que, em razão de divergências profissionais, os dois acabaram se envolvendo em uma discussão.

Ainda segundo a defesa, o episódio teria sido um mal-entendido e já estaria sendo esclarecido perante as autoridades competentes. Na nota, Juca também afirmou ser contra qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e disse manter compromisso, como cidadão e parlamentar, no combate a esse tipo de crime.