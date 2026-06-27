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RESISIU À PRISÃO

Vereador preso por agredir mulher resistiu à prisão e cometeu desacato

O presidente da Câmara de Lauro de Freiras segue preso neste sábado, 27, e aguarda audiência

Leo Almeida
Por
Vereador e presidente da Câmara de Lauro de Freitas, Juca
Vereador e presidente da Câmara de Lauro de Freitas, Juca - Foto: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, João Raimundo Damacena dos Santos, conhecido como Juca (PSDB), teria resistido à prisão e cometido desacato contra a guarnição da Polícia Militar que atendeu à ocorrência de agressão contra a ex-companheira dele, em um estabelecimento comercial no bairro da Pituba, em Salvador.

Conforme apurado pela equipe do portal A TARDE junto à Polícia Civil neste sábado, 27, o vereador continua preso e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Juca deve passar por audiência de custódia neste domingo e poderá ser liberado.

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“Segundo relatos da ocorrência, o suspeito ainda resistiu à prisão e desacatou a guarnição da Polícia Militar que atendeu à ocorrência. [...] O homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário”, diz a nota da Polícia Civil.

O caso

Juca foi preso em flagrante na sexta-feira, 26, após ser acusado de agredir a ex-companheira. O caso foi registrado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na Casa da Mulher Brasileira.

Informações preliminares apontam que o presidente da Câmara teria esganado a mulher durante uma discussão no estabelecimento. Um juiz que estava no local teria presenciado a situação e acionado a Polícia Militar.

Exames expedidos

O vereador foi detido por agentes da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e encaminhado para a Casa da Mulher Brasileira. A Polícia Civil informou que guias para exames de lesão corporal foram expedidas.

Ainda conforme a corporação, diligências e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos.

Posicionamento

Em nota, a assessoria de Juca afirmou que não houve"qualquer tipo de agressão contra a mulher". O pronunciamento alega que o vereador participava de uma reunião com sua advogada e que, em razão de divergências profissionais, os dois acabaram se envolvendo em uma discussão.

Ainda de acordo com o posicionamento divulgado, o mal-entendido já está sendo devidamente esclarecido perante as autoridades competentes.

Na nota, o presidente da Câmara também reforça que é contra toda e qualquer forma de violência, especialmente contra as mulheres, e reafirmou seu "compromisso, tanto como cidadão quanto como parlamentar, no combate a esse tipo de crime".

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Tags

agressão desacato João Raimundo Damacena dos Santos Jucá Lauro de Freitas PC-BA Polícia Civil

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