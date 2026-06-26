Vereador de Lauro de Freitas é preso por agredir mulher em bar

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O presidente da Câmara de Lauro de Freitas, João Raimundo Damacena dos Santos, conhecido como Juca (PSDB), foi detido pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 26, após agredir uma mulher no bar da Pituba, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o edil teria esganado a companheira, uma advogada, após o fim do relacionamento. A mulher seria suposta amante do edil. Durante a confusão, um juiz que estava no local teria presenciado a situação e acionado a PM.

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Juca foi detido por agentes da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e encaminhado para a Casa da Mulher Brasileira.

A assessoria do vereador ainda não se manifestou sobre o caso.