TCA, hospital e ponte Salvador-Itaparica: veja agenda completa de Lula na Bahia

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Como uma das últimas agendas institucionais, o presidente Lula (PT) volta à Bahia na próxima quarta-feira, 1º, quando participa de uma série de agendas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do mesmo partido.

Ao chegar no estado, o chefe do Executivo desembarcará na cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano, para fazer a entrega do Hospital Regional, considerado o primeiro do programa de investimentos do governo federal, unidade fica na BR-110. O evento também contará com o prefeito Gustavo Carmo (PSD).

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Após o almoço, o presidente autorizará as obras da Ponte Salvador-Itaparica. A expectativa é que a agenda inicie às 14h.

Por fim, o presidente participará da reabertura da sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), no bairro do Campo Grande, na capital baiana, durante a noite.

Teatro Castro Alves reabre após reforma e ganha padrão internacional

O Teatro Castro Alves (TCA) volta a funcionar no próximo dia 1º de julho com uma estrutura totalmente requalificada. Após um amplo processo de reforma e restauro, o equipamento passa a integrar um seleto grupo de teatros com padrões internacionais, conciliando modernização tecnológica com a preservação de sua arquitetura histórica.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2014, o TCA teve as intervenções guiadas por cinco eixos principais: acessibilidade, restauro, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade.

As obras seguiram critérios técnicos de preservação para manter as características que fizeram do teatro um dos principais patrimônios da arquitetura brasileira do século XX.

E o 2 de Julho?

O presidente Lula (PT) é esperado para o desfile cívico do 2 de Julho, data em que se comemora à Independência do Brasil na Bahia.

No entanto, informações da CNN Brasil, dão conta de que o Executivo não participará do ato devido exposição ao sol, já que ele está em fase de tratamento de radioterapia.

O portal A TARDE entrou em contato com nomes ligados ao petista, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.