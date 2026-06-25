1º DE JULHO
Ponte Salvador-Itaparica terá obras físicas autorizadas por Lula na próxima semana
Confirmação foi feita nesta quinta-feira, 25, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna à Bahia na próxima segunda-feira, 1º de julho, para cumprir uma agenda considerada estratégica pelo governo estadual. O principal compromisso da visita vai ser a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica.
A confirmação foi feita nesta quinta-feira, 25, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda oficial em Cachoeira, no Recôncavo baiano.
De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, o presidente Lula vai participar de inaugurações em diferentes municípios. A programação inclui:
- Inauguração do TCA
- Autorização da ponte Salvador-Itaparica
- Entrega do primeiro hospital do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Alagoinhas
- Entrega da primeira policlínica do mesmo programa no país, localizada em Camaçari.
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Na noite do dia 1º, a comitiva presidencial também participa da entrega do novo Teatro Castro Alves, na capital, com apresentações de Gilberto Gil e Lazzo Matumbi. No dia seguinte, 2 de julho, Lula vai integrar a tradicional caminhada cívica em celebração à data magna da Bahia.
Conheça a Ponte Salvador-Itaparica
A obra consiste na construção de uma ponte rodo-hidroviária sobre a Baía de Todos-os-Santos. Ela terá uma extensão de aproximadamente 12,4 quilômetros, o que a tornará a maior ponte sobre lâmina d'água da América Latina.
Tempo de viagem
A travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica é feita por ferry-boat (cerca de 1 hora) ou contornando as rodovias BR-324 e BR-101.
Com a ponte, o tempo de travessia de carro será reduzido para cerca de 10 a 15 minutos.
Quanto custa o pedágio?
Um dos pontos de maior interesse da população é o custo da travessia. As estimativas atuais apontam que os valores do pedágio devem variar entre R$ 64,70 e R$ 91,70, a depender do dia da semana e do tipo de veículo.
O que muda com a Ponte Salvador-Itaparica?
- Desenvolvimento regional: o projeto visa descentralizar o crescimento de Salvador, levando investimentos, novos empreendimentos imobiliários, comércio e turismo para o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul do estado.
- Geração de empregos: a previsão é de que a construção gere milhares de empregos diretos e indiretos ao longo de suas fases.
- Logística: facilitará o escoamento de cargas e o transporte de passageiros entre o sul do estado e a região metropolitana da capital.
Modelo de contrato
O projeto é gerido por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo do Estado da Bahia e um consórcio formado por grandes empresas chinesas (como a China Communications Construction Company - CCCC e a China Railway 20th Bureau Group - CR20).
Tensão política
A nova passagem do presidente pelo estado ocorre em meio à repercussão política da operação da Polícia Federal que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT). A investigação da PF apura uma suposta atuação do parlamentar para beneficiar o Banco Master.