Ponte Salvador-Itaparica terá obras físicas autorizadas por Lula na próxima semana

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna à Bahia na próxima segunda-feira, 1º de julho, para cumprir uma agenda considerada estratégica pelo governo estadual. O principal compromisso da visita vai ser a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica.

A confirmação foi feita nesta quinta-feira, 25, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda oficial em Cachoeira, no Recôncavo baiano.

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De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, o presidente Lula vai participar de inaugurações em diferentes municípios. A programação inclui:

Inauguração do TCA

Autorização da ponte Salvador-Itaparica

Entrega do primeiro hospital do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Alagoinhas

Entrega da primeira policlínica do mesmo programa no país, localizada em Camaçari.

Na noite do dia 1º, a comitiva presidencial também participa da entrega do novo Teatro Castro Alves, na capital, com apresentações de Gilberto Gil e Lazzo Matumbi. No dia seguinte, 2 de julho, Lula vai integrar a tradicional caminhada cívica em celebração à data magna da Bahia.

De acordo com o governador, presidente vai participar de inaugurações em diferentes municípios - Foto: Rafael Martins | GOVBA

Conheça a Ponte Salvador-Itaparica

A obra consiste na construção de uma ponte rodo-hidroviária sobre a Baía de Todos-os-Santos. Ela terá uma extensão de aproximadamente 12,4 quilômetros, o que a tornará a maior ponte sobre lâmina d'água da América Latina.

Obras serão executadas em três áreas distintas - Foto: Divulgação

Tempo de viagem

A travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica é feita por ferry-boat (cerca de 1 hora) ou contornando as rodovias BR-324 e BR-101.

Com a ponte, o tempo de travessia de carro será reduzido para cerca de 10 a 15 minutos.

Quanto custa o pedágio?

Um dos pontos de maior interesse da população é o custo da travessia. As estimativas atuais apontam que os valores do pedágio devem variar entre R$ 64,70 e R$ 91,70, a depender do dia da semana e do tipo de veículo.

O que muda com a Ponte Salvador-Itaparica?

Desenvolvimento regional: o projeto visa descentralizar o crescimento de Salvador, levando investimentos, novos empreendimentos imobiliários, comércio e turismo para o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul do estado.

o projeto visa descentralizar o crescimento de Salvador, levando investimentos, novos empreendimentos imobiliários, comércio e turismo para o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul do estado. Geração de empregos: a previsão é de que a construção gere milhares de empregos diretos e indiretos ao longo de suas fases.

a previsão é de que a construção gere milhares de empregos diretos e indiretos ao longo de suas fases. Logística: facilitará o escoamento de cargas e o transporte de passageiros entre o sul do estado e a região metropolitana da capital.

Modelo de contrato

O projeto é gerido por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo do Estado da Bahia e um consórcio formado por grandes empresas chinesas (como a China Communications Construction Company - CCCC e a China Railway 20th Bureau Group - CR20).

Tensão política

A nova passagem do presidente pelo estado ocorre em meio à repercussão política da operação da Polícia Federal que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT). A investigação da PF apura uma suposta atuação do parlamentar para beneficiar o Banco Master.