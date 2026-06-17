Reabertura do TCA terá show de Gilberto Gil e Lazzo Matumbi

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A reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA) será marcada por apresentações de peso. Previsto para acontecer na noite do dia 1º de julho, véspera do feriado de Independência da Bahia, o evento contará com shows de Gilberto Gil e Lazzo Matumbi.

A informação foi revelada pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta quarta-feira, 17, durante a inauguração da Estação Calçada, a primeira entregue do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana.

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A festa de reinauguração também poderá contar com a possível participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porém a informação ainda não está confirmada oficialmente pelo Chefe de Estado.

Segundo o governador, foram feitos convites para que Lula participe de uma série de compromissos institucionais na Bahia ao longo de junho e julho, como a entrega do Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, a inauguração do novo Teatro Castro Alves (TCA) e outros.



Obras no TCA

Fechada desde janeiro de 2023, após um incêndio ter atingido a cobertura do local, a Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) recebeu um investimento de R$ 260 milhões durante as obras de requalificação do equipamento.

Além da restauração da sala, a obra também inclui modificações no Jardim Suspenso, no Centro Técnico e melhorias nas dependências dos corpos artísticos residentes, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e o Balé Teatro Castro Alves (BTCA).