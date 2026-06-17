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ANIVERSÁRIO

Bethânia faz 80: Bahia terá comemorações para celebrar a vida da artista

Baiana faz aniversário nesta quinta-feira, 18

Edvaldo Sales
Por
Baiana faz aniversário nesta quinta-feira, 18
Baiana faz aniversário nesta quinta-feira, 18 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Natural de Santo Amaro da Purificação, a cantora Maria Bethânia completa 80 anos nesta quinta-feira, 18. A celebração contará com uma programação que se estende por municípios baianos e pernambucanos.

Em Salvador, o dia começa com uma missa no Santuário Santa Dulce dos Pobres, às 8h30, promovida pelo fã-clube Rosa dos Ventos Bahia.

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Ainda na capital, o cantor J. Velloso vai subir no palco da Casa da Mãe para '80 anos de Encanto', um show especial em homenagem a sua irmã. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla.

Na cidade natal de Bethânia, fãs e fiéis vão se reunir às 18h na Basílica Nossa Senhora da Purificação para uma missa de ação de graças.

Fora do território baiano, as comemorações chegam em Camaragibe, Pernambuco, na Exposição da 3ª Oficina de Poesia, Música e Desenho, do Projeto Dra Maricotinha, na Câmara Municipal, a partir das 18h30.

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