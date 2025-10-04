Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APLAUDIDO DE PÉ

Lula é ovacionado durante show de Maria Bethânia: “Sem anistia”

Lula foi recebido com aplausos no evento

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/10/2025 - 22:10 h | Atualizada em 04/10/2025 - 22:45
Lula foi aplaudido de pé
Lula foi aplaudido de pé -

O presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ovacionado antes de um show da cantora Maria Bethânia no Tokio Marine Hall, em São Paulo, neste sábado, 4. A apresentação marca a estreia da turnê ‘Maria Bethânia – 60 anos de Carreira’.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o político levanta e é aplaudido. Nas gravações, em meio aos aplausos, dá para ouvir algumas pessoas gritando “sem anistia”, expressão usada em manifestações progressistas que defendem a punição dos golpistas do 8 de janeiro, que tentaram depor o governo eleito em 2022.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Após pane em avião, Lula vai à igreja com Janja e agradece "proteção"
Lula vive pânico em avião da FAB e revela detalhes: “Medo que pegasse fogo”
Celso Sabino 'desafia' União Brasil e reafirma apoio a Lula em Belém

A presença do presidente ocorre duas semanas após grandes atos contra a PEC da Blindagem, proposta que previa proteção especial a parlamentares contra processos judiciais. O texto foi barrado no Senado após intensa mobilização social e manifestações lideradas por artistas e movimentos democráticos.

Durante o mesmo período, personalidades como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Wagner Moura, Daniela Mercury e outros artistas participaram de protestos em diversas capitais do país.

Veja o momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lula maria bethânia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula foi aplaudido de pé
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Lula foi aplaudido de pé
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Lula foi aplaudido de pé
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Lula foi aplaudido de pé
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x