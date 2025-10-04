Lula é ovacionado durante show de Maria Bethânia: “Sem anistia”

Lula foi aplaudido de pé - Foto: Ricardo Stuckert

O presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ovacionado antes de um show da cantora Maria Bethânia no Tokio Marine Hall, em São Paulo, neste sábado, 4. A apresentação marca a estreia da turnê ‘Maria Bethânia – 60 anos de Carreira’.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o político levanta e é aplaudido. Nas gravações, em meio aos aplausos, dá para ouvir algumas pessoas gritando “sem anistia”, expressão usada em manifestações progressistas que defendem a punição dos golpistas do 8 de janeiro, que tentaram depor o governo eleito em 2022.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A presença do presidente ocorre duas semanas após grandes atos contra a PEC da Blindagem, proposta que previa proteção especial a parlamentares contra processos judiciais. O texto foi barrado no Senado após intensa mobilização social e manifestações lideradas por artistas e movimentos democráticos.

Durante o mesmo período, personalidades como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Wagner Moura, Daniela Mercury e outros artistas participaram de protestos em diversas capitais do país.

Veja o momento: