Tudo pronto para Lula e Jerônimo darem o start da ponte no dia 1º

Lula e Jerônimo vão dar o start para o início das obras no mar da ponte Salvador-Itaparica no dia 1º de julho, no embalo da visita presidencial a Salvador para o 2 de Julho. A oposição esperneia, primeiro dizendo que a ponte é balela e agora dizendo que querem tirar proveito político. E é. O start estava inicialmente marcado para 4 deste mês e agora acontece.

Segundo Carlos Prates, porta-voz da concessionária chinesa, está faltando apenas uma licença da Marinha, para a realização de obras no mar, e outra da Prefeitura de Salvador, mas no primeiro caso tudo segue bem e no segundo, mesmo que Bruno Reis trave, nada impede que o começo seja pela ilha de Itaparica, onde está tudo ok.

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CAMPANHA

Claro que a obra começa quase no início da campanha eleitoral e Lula e Jerônimo não iam perder a chance, até porque não é uma obrinha. Pelo contrário, é há muito tempo aguardada, ainda hoje muitos duvidam que aconteça e, acontecendo, vai redesenhar o mapa econômico da Bahia.

A ponte, conforme o contrato refeito após a pandemia, vai custar R$ 10,42 bilhões em si, fora as obras adicionais, como a duplicação da BA-001 da ilha até Nazaré, o que inclui a ponte do Funil, que interliga a ilha de Itaparica com o continente.

Os canteiros em São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, e de Vera Cruz, já funcionam montando os equipamentos que chegaram no navio que veio da China. Segundo Carlos Prates, até outubro chegam mais oito navios. Agora vai, ao que parece.

Pedro Maia rebate Flávio

Na entrega do Selo da Transparência ontem, o procurador-geral do Ministério Público (MP-BA), Pedro Maia, negou de forma incisiva as declarações do cantor Flávio José de que o órgão vetou apresentações dele.

— Ele levou informações inverídicas. O MP não proibiu ele de tocar em lugar algum. Flávio José aumentou o cachê dele de R$ 250 mil ano passado para R$ 350 mil agora, e ao invés de explicar, cancelou 15 shows na Bahia.

Uma pequena falha no placar

Houve algo curioso na votação em plenário da Assembleia do nome de Camila Negromonte para a vaga no TCM. O placar apontava 54 presentes, mas na votação saíram 46 sim e os outros oito, nada, nem contra e nem abstenção.

Funcionários da Casa dizem que o placar tem apresentado algumas falhas técnicas e está sofrendo reparos. É bom, porque se a votação for polêmica vai dar problema.

Negromonte se diz muito feliz

Presente ontem na Alba, acompanhando as votações do nome da esposa dele, Camila, para o TCM, o deputado federal Mário Negromonte Jr (PSB) se disse feliz.

— A celebração vai ser em casa. Eu sou o esposo mais feliz do mundo. Casei com a mulher certa.

E ela com o homem certo. Foi quem fez todas as articulações para emplacar Camila no lugar do pai dele, o ex-deputado Mário Negromonte.

Alba sacramenta Camila para a vaga de Chico Netto

A Alba carimbou ontem pela manhã na CCJ e à tarde no plenário, o nome da procuradora Camila Vasquez Negromonte para a vaga que era do presidente do TCM, Francisco de Souza Andrade Netto, o Chico Netto, que em 9 de agosto faz 75 anos e cai na expulsória.

Camila Vasquez Negromonte, esposa do deputado federal Mário Negromonte tem 40 anos, pode ficar no TCM mais 35, ganhando até mesmo de Chico Netto, que lá entrou em 1999, há 27 anos, e já chega falando firme em defesa dos direitos da mulher.

— Eu creio que já passou da hora de as mulheres ocuparem espaços de poder. Para mim, é uma grande responsabilidade exercer a função de forma eficaz e abrir caminho para outras mulheres.

REGISTROS

Vozinha e Ivete

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que fechou o gol contra a Espanha, tinha 100 mil seguidores nas redes, pulou para 1,2 milhão logo após o jogo e agora está em mais de 4 milhões, e crescendo. Ele se declarou fã de Ivete Sangalo, que ontem deu entrevista à TV Bahia e disse que se sente "muito honrada". E Vozinha também.

Olho no Pix

O deputado Hassan Youssef (PP) apresentou na Alba projeto que obriga pessoas a se identificar quando fizerem compras acima de R$ 2 mil pelo Pix. A questão é de segurança. Na Alba, dizem que a ideia é boa, mas quem legisla sobre isso é a Câmara dos Deputados.

Bahia Farm

A deputada Jusmari Oliveira (PSD), que já foi prefeita de Barreiras, apresentou na Alba moção de aplausos para a organização da Bahia Farm Show 2026, realizada semana passada em Luís Eduardo Magalhães, onde o marido dela, Oziel Oliveira, também já foi prefeito.

Nível de Sobradinho

O lago de Sobradinho está com 77,2% de sua capacidade, um bom nível, mas a Chesf alerta que a entrada de água está em 480 metros cúbicos por segundo.