LEVI VASCONCELOS
Deputado Adolfo Menezes sem pressa para assumir vaga no TCM
Parlamentar está em clima de despedida da política
Já com o passaporte carimbado e passado recibo para assumir a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) de Chico Netto, que se aposenta em 9 de agosto, quando completa 75 anos, o deputado Adolfo Menezes (PSD) teve pressa para ver o nome aprovado, mas não está com pressa para assumir.
– Não tem delongas, só vou depois das eleições.
E a razão é simples. Ele está saindo da cena política mas lançou a mulher, Denise Menezes e até o início de outubro ele ainda estará com mandato de deputado, de corpo e alma na campanha dela.
– Eu estaria cometendo um erro com a minha mulher se assim não fosse.
O xis da questão: político é para ter lado e conselheiro do TCM é para não ter.
Florisvaldo – Mas como deputado ele admite que ontem a entrega da Comenda 2 de Julho ao jornalista e poeta Florisvaldo Mattos foi a sua última sessão solene na Alba. E se emocionou, a ponto de embargar a voz.
– Já fiz várias solenidades e os meus homenageados todos são dignos de receber tais homenagens. Mas fico feliz que na despedida tenha sido uma figura tão respeitada quanto Florisvaldo Mattos.
Seja como for, o fato é que a boa estrela de Flori iluminou a Alba. Adolfo até lembrou o irmão, o médico e então deputado Herculano Menezes, falecido em 1998 vítima de um tiro, no povoado de Pacuí, em Campo Formoso, de quem ele herdou o espaço político. E lamentou:
– Essa homenagem (a Flori) devia ter acontecido há 20 anos.
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Freixo vê a Bahia como muito importante na estratégia de Lula
Marcelo Freixo, que até o início deste ano presidiu a Embratur, e construiu toda a sua trajetória no Rio de Janeiro, agora pré-candidato a deputado federal pelo PT, diz que o Nordeste em geral e a Bahia em particular, têm importância decisiva no cenário nacional.
– Bahia e Pernambuco são estados fundamentais para a força política nacional, mas os números da Bahia têm sido ainda mais expressivos, e podem ajudar a manter essa liderança.
Freixo, que estava ontem em Salvador para lançar um livro, diz que no Rio o bolsonarismo é forte graças às conexões com as milícias.
– O bolsonarismo é forte no Rio por conta desse atrelamento, mas há sinais de crescimento das forças alinhadas ao governo federal. A diferença em favor de Flávio lá é de apenas 9 pontos.
Freixo era do PSOL, mas depois mudou para o PT.
Tudo bem em Campo Formoso
Presente ontem na homenagem a Florisvaldo Mattos, Rose Menezes, irmã do deputado Adolfo Menezes e ex-prefeita de Campo Formoso, disse que viu com naturalidade o encontro entre Jerônimo e o prefeito Elmo Nascimento (UB), irmão do deputado Elmar Nascimento (UB) e adversário dela.
– Institucionalmente, tudo que for para o bem de Campo Formoso, é bom. Embora o dinheiro que ele já recebeu dê para construir uns dez hospitais.
E o Coral dos pacientes do Aristides Maltez cai no forró
Mais uma vez pilotado pelo médico Lucas Gomes, chefe de Cabeça e Pescoço do Hospital Aristides Maltez, os pacientes que tratam câncer de laringe aproveitaram o clima junino e pelo 7º ano consecutivo cairam no forró.
Ontem, o Coral do Aristides, formado por eles, com apoio de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, professores de canto e especialistas em biodança, seguiu a tradição.
– É um trabalho de equipe, todos trabalhando para dar qualidade de vida aos pacientes.
E Dulce Silveira, de Catu, atesta.
– É maravilhoso. O Coral funciona como uma extensão do tratamento. Isso nos ajuda a seguir em frente até mesmo achando bom.
REGISTROS
As Assembleias 1
A deputada Kátia Oliveira (UB) celebrou ontem na Alba os 100 anos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Ela diz que a trajetória da Nação Madureira ‘é um dos capítulos mais expressivos do movimento pentecostal brasileiro’.
As Assembleias 2
A outra Assembleia, que também é de Deus, mas não é do Ministério de Madureira, celebrou os seus 100 anos na Bahia em dezembro de 2019. A passagem da data também gerou sessão especial na Alba, tendo como padrinho o deputado Samuel Jr. (Republicanos).
Thiago em Feira 1
Jornalistas feirenses dizem não ser verdade que o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (UB), não tenha preferência por uma candidatura a estadual. O agraciado seria o médicoThiago Gileno (Republicanos), que foi prefeito de Ponto Novo, mas é feirense.
Thiago em Feira 2
Aliás, Thiago vem despertando comentários entre os conterrâneos feirenses. Dizem que ele é do Republicanos, um partido aliado de ACM Neto, mas a esposa dele, Fabiane Azevedo (PSD), que é prefeita de Ponto Novo, apoia Jerônimo.