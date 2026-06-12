Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > LEVI VASCONCELOS

LEVI VASCONCELOS

Deputado Adolfo Menezes sem pressa para assumir vaga no TCM

Parlamentar está em clima de despedida da política

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Deputado Adolfo Menezes (PSD) durante sabatina na CCJ da Alba
Deputado Adolfo Menezes (PSD) durante sabatina na CCJ da Alba - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Já com o passaporte carimbado e passado recibo para assumir a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) de Chico Netto, que se aposenta em 9 de agosto, quando completa 75 anos, o deputado Adolfo Menezes (PSD) teve pressa para ver o nome aprovado, mas não está com pressa para assumir.

– Não tem delongas, só vou depois das eleições.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

E a razão é simples. Ele está saindo da cena política mas lançou a mulher, Denise Menezes e até o início de outubro ele ainda estará com mandato de deputado, de corpo e alma na campanha dela.

– Eu estaria cometendo um erro com a minha mulher se assim não fosse.

O xis da questão: político é para ter lado e conselheiro do TCM é para não ter.

Florisvaldo – Mas como deputado ele admite que ontem a entrega da Comenda 2 de Julho ao jornalista e poeta Florisvaldo Mattos foi a sua última sessão solene na Alba. E se emocionou, a ponto de embargar a voz.

– Já fiz várias solenidades e os meus homenageados todos são dignos de receber tais homenagens. Mas fico feliz que na despedida tenha sido uma figura tão respeitada quanto Florisvaldo Mattos.

Seja como for, o fato é que a boa estrela de Flori iluminou a Alba. Adolfo até lembrou o irmão, o médico e então deputado Herculano Menezes, falecido em 1998 vítima de um tiro, no povoado de Pacuí, em Campo Formoso, de quem ele herdou o espaço político. E lamentou:

– Essa homenagem (a Flori) devia ter acontecido há 20 anos.

Leia Também:

LEVI VASCONCELOS

Alegria de Flávio fica só no lado de Luís Eduardo. Nas pesquisas vai mal
Alegria de Flávio fica só no lado de Luís Eduardo. Nas pesquisas vai mal imagem

LEVI VASCONCELOS

Do ponto de vista da grana, Bahia vai bem, diz Vitório a deputados
Do ponto de vista da grana, Bahia vai bem, diz Vitório a deputados imagem

LEVI VASCONCELOS

Sesc e Senac celebram 80 anos, com a ressalva: trambique zero
Sesc e Senac celebram 80 anos, com a ressalva: trambique zero imagem

Freixo vê a Bahia como muito importante na estratégia de Lula

Marcelo Freixo, que até o início deste ano presidiu a Embratur, e construiu toda a sua trajetória no Rio de Janeiro, agora pré-candidato a deputado federal pelo PT, diz que o Nordeste em geral e a Bahia em particular, têm importância decisiva no cenário nacional.

– Bahia e Pernambuco são estados fundamentais para a força política nacional, mas os números da Bahia têm sido ainda mais expressivos, e podem ajudar a manter essa liderança.

Freixo, que estava ontem em Salvador para lançar um livro, diz que no Rio o bolsonarismo é forte graças às conexões com as milícias.

– O bolsonarismo é forte no Rio por conta desse atrelamento, mas há sinais de crescimento das forças alinhadas ao governo federal. A diferença em favor de Flávio lá é de apenas 9 pontos.

Freixo era do PSOL, mas depois mudou para o PT.

Tudo bem em Campo Formoso

Presente ontem na homenagem a Florisvaldo Mattos, Rose Menezes, irmã do deputado Adolfo Menezes e ex-prefeita de Campo Formoso, disse que viu com naturalidade o encontro entre Jerônimo e o prefeito Elmo Nascimento (UB), irmão do deputado Elmar Nascimento (UB) e adversário dela.

– Institucionalmente, tudo que for para o bem de Campo Formoso, é bom. Embora o dinheiro que ele já recebeu dê para construir uns dez hospitais.

E o Coral dos pacientes do Aristides Maltez cai no forró

Mais uma vez pilotado pelo médico Lucas Gomes, chefe de Cabeça e Pescoço do Hospital Aristides Maltez, os pacientes que tratam câncer de laringe aproveitaram o clima junino e pelo 7º ano consecutivo cairam no forró.

Ontem, o Coral do Aristides, formado por eles, com apoio de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, professores de canto e especialistas em biodança, seguiu a tradição.

– É um trabalho de equipe, todos trabalhando para dar qualidade de vida aos pacientes.

E Dulce Silveira, de Catu, atesta.

– É maravilhoso. O Coral funciona como uma extensão do tratamento. Isso nos ajuda a seguir em frente até mesmo achando bom.

REGISTROS

As Assembleias 1

A deputada Kátia Oliveira (UB) celebrou ontem na Alba os 100 anos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Ela diz que a trajetória da Nação Madureira ‘é um dos capítulos mais expressivos do movimento pentecostal brasileiro’.

As Assembleias 2

A outra Assembleia, que também é de Deus, mas não é do Ministério de Madureira, celebrou os seus 100 anos na Bahia em dezembro de 2019. A passagem da data também gerou sessão especial na Alba, tendo como padrinho o deputado Samuel Jr. (Republicanos).

Thiago em Feira 1

Jornalistas feirenses dizem não ser verdade que o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (UB), não tenha preferência por uma candidatura a estadual. O agraciado seria o médicoThiago Gileno (Republicanos), que foi prefeito de Ponto Novo, mas é feirense.

Thiago em Feira 2

Aliás, Thiago vem despertando comentários entre os conterrâneos feirenses. Dizem que ele é do Republicanos, um partido aliado de ACM Neto, mas a esposa dele, Fabiane Azevedo (PSD), que é prefeita de Ponto Novo, apoia Jerônimo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Adolfo Menezes Bahia coluna levi vasconcelos Política

Relacionadas

Mais lidas