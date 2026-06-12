Deputado Adolfo Menezes sem pressa para assumir vaga no TCM

Já com o passaporte carimbado e passado recibo para assumir a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) de Chico Netto, que se aposenta em 9 de agosto, quando completa 75 anos, o deputado Adolfo Menezes (PSD) teve pressa para ver o nome aprovado, mas não está com pressa para assumir.

– Não tem delongas, só vou depois das eleições.

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E a razão é simples. Ele está saindo da cena política mas lançou a mulher, Denise Menezes e até o início de outubro ele ainda estará com mandato de deputado, de corpo e alma na campanha dela.

– Eu estaria cometendo um erro com a minha mulher se assim não fosse.

O xis da questão: político é para ter lado e conselheiro do TCM é para não ter.

Florisvaldo – Mas como deputado ele admite que ontem a entrega da Comenda 2 de Julho ao jornalista e poeta Florisvaldo Mattos foi a sua última sessão solene na Alba. E se emocionou, a ponto de embargar a voz.

– Já fiz várias solenidades e os meus homenageados todos são dignos de receber tais homenagens. Mas fico feliz que na despedida tenha sido uma figura tão respeitada quanto Florisvaldo Mattos.

Seja como for, o fato é que a boa estrela de Flori iluminou a Alba. Adolfo até lembrou o irmão, o médico e então deputado Herculano Menezes, falecido em 1998 vítima de um tiro, no povoado de Pacuí, em Campo Formoso, de quem ele herdou o espaço político. E lamentou:

– Essa homenagem (a Flori) devia ter acontecido há 20 anos.

Freixo vê a Bahia como muito importante na estratégia de Lula

Marcelo Freixo, que até o início deste ano presidiu a Embratur, e construiu toda a sua trajetória no Rio de Janeiro, agora pré-candidato a deputado federal pelo PT, diz que o Nordeste em geral e a Bahia em particular, têm importância decisiva no cenário nacional.

– Bahia e Pernambuco são estados fundamentais para a força política nacional, mas os números da Bahia têm sido ainda mais expressivos, e podem ajudar a manter essa liderança.

Freixo, que estava ontem em Salvador para lançar um livro, diz que no Rio o bolsonarismo é forte graças às conexões com as milícias.

– O bolsonarismo é forte no Rio por conta desse atrelamento, mas há sinais de crescimento das forças alinhadas ao governo federal. A diferença em favor de Flávio lá é de apenas 9 pontos.

Freixo era do PSOL, mas depois mudou para o PT.

Tudo bem em Campo Formoso

Presente ontem na homenagem a Florisvaldo Mattos, Rose Menezes, irmã do deputado Adolfo Menezes e ex-prefeita de Campo Formoso, disse que viu com naturalidade o encontro entre Jerônimo e o prefeito Elmo Nascimento (UB), irmão do deputado Elmar Nascimento (UB) e adversário dela.

– Institucionalmente, tudo que for para o bem de Campo Formoso, é bom. Embora o dinheiro que ele já recebeu dê para construir uns dez hospitais.

E o Coral dos pacientes do Aristides Maltez cai no forró

Mais uma vez pilotado pelo médico Lucas Gomes, chefe de Cabeça e Pescoço do Hospital Aristides Maltez, os pacientes que tratam câncer de laringe aproveitaram o clima junino e pelo 7º ano consecutivo cairam no forró.

Ontem, o Coral do Aristides, formado por eles, com apoio de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, professores de canto e especialistas em biodança, seguiu a tradição.

– É um trabalho de equipe, todos trabalhando para dar qualidade de vida aos pacientes.

E Dulce Silveira, de Catu, atesta.

– É maravilhoso. O Coral funciona como uma extensão do tratamento. Isso nos ajuda a seguir em frente até mesmo achando bom.

REGISTROS

As Assembleias 1

A deputada Kátia Oliveira (UB) celebrou ontem na Alba os 100 anos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Ela diz que a trajetória da Nação Madureira ‘é um dos capítulos mais expressivos do movimento pentecostal brasileiro’.

As Assembleias 2

A outra Assembleia, que também é de Deus, mas não é do Ministério de Madureira, celebrou os seus 100 anos na Bahia em dezembro de 2019. A passagem da data também gerou sessão especial na Alba, tendo como padrinho o deputado Samuel Jr. (Republicanos).

Thiago em Feira 1

Jornalistas feirenses dizem não ser verdade que o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (UB), não tenha preferência por uma candidatura a estadual. O agraciado seria o médicoThiago Gileno (Republicanos), que foi prefeito de Ponto Novo, mas é feirense.

Thiago em Feira 2

Aliás, Thiago vem despertando comentários entre os conterrâneos feirenses. Dizem que ele é do Republicanos, um partido aliado de ACM Neto, mas a esposa dele, Fabiane Azevedo (PSD), que é prefeita de Ponto Novo, apoia Jerônimo.