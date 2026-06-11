Alegria de Flávio fica só no lado de Luís Eduardo. Nas pesquisas vai mal

Se Flávio Bolsonaro colheu palmas na visita a Luís Eduardo Magalhães anteontem, ontem a notícia já não foi boa. Nova pesquisa da Genial/Quaest dá Lula com 39% e ele com 29 e no 2º turno 44 a 38. Em maio, ele tinha 33%, caiu 4 pontos.

As pesquisas mostram que ele perdeu com o caso do filme do pai e o Banco Master e perde com as ameaças de tarifaço de Trump. Mas também que tem uma faixa do eleitorado cativa.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E aí vem o leitor Gilcimar Azevedo, morador da Ribeira, e pergunta: se a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que atualiza o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, diz que em abril o preço dos alimentos subiu 0,81% e em maio, pior ainda, atingiu 1,14%, isso não prejudica Lula?

MARKETING – Preclaro, dizem que o que levanta ou derruba governo é a economia. Pode até ser que o governante caia com ela indo bem, mas nunca sobe com ela indo mal.

No caso em apreço, as pesquisas, como a da Quaest, nada detectaram. E tudo indica que o preço do alimento sobe cá como da guerra dos EUA contra o Irã. Nada indica que no conjunto da economia algo esteja fora de tom. Mas na guerra da comunicação o time de Lula, com o baiano Sidônio Palmeira, que puxou outros baianos, está ligado.

Os baianos marqueteiros dizem que se o preço da comida está subindo, o do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, do PNUD (ONU), Ipea e Fundação João Pinheiro, que é do bem, diz que o Brasil deu um salto muito alto no setor. Vamos ver o que a campanha dirá.

Em Feira, a disputa estadual é grande, sem contar invasores

Se para deputado federal a briga em Feira de Santana fica entre Zé Neto (PT) e Zé de Chico (UB), o abençoado do prefeito Zé Ronaldo (UB), para deputado estadual a pulverização é grande, mais de 20 candidatos, com o fato de que Ronaldo não abençoou nenhum.

Entre eles estão Binho Galinha (Avante), que mesmo preso lidera as pesquisas, Angelo Almeida (PT), José de Arimatéia (Republicanos), Colbert Martins (PSDB), Sílvio Dias (PT), Jonathas Monteiro (PSOL), Lulinha da Conceição (UB), Robinson Almeida (PT), Jurandir Carvalho (PSDB), Pedro Américo (CD) e Pastor Tom (ainda sem partido, por ser policial).

De quebra, ainda tem forasteiros, como Tiago Gileno (Republicanos), ex-prefeito de Ponto Novo, João de Furão (Avante), ex de Conceição da Feira, e Silva Neto (Avante), ex de Araci. Jornalistas lá dizem que feirense, para se eleger, vai ter que buscar voto fora.

Tyler Li, o 1º ‘chinobaiano’

O chinês Tyler Li, presidente da BYD no Brasil, pode se tornar o primeiro chino-baiano. O deputado Angelo Almeida (PT) apresentou na Alba projeto que concede o título de Cidadão Baiano a ele ‘pela contribuição ao desenvolvimento econômico da Bahia’.

Tyler é graduado em Física pela Universidade de Xiamen e ingressou na BYD em 2004, e já liderou operações na Europa, Rússia e EUA.

Igor Pinho, de Vera Cruz, diz que ponte é inevitável

Igor Pinho (MDB), prefeito de Vera Cruz, diz que as idas e vindas da ponte Salvador-Itaparica provocaram descrença na população, mas para ele, não.

–Eu sempre trabalhei com a ideia de que a ponte é inevitável, temos que preparar o município para isso. As coisas começaram a acontecer, mas comigo ainda é expectativa.

Ele diz que os sucessivos atrasos geraram descrença na população, mas ele tem conversado com lideranças, a exemplo dos vereadores, e espera o georeferenciamento, para evitar uma explosão imobiliária desordenada, e novo acesso a Mar Grande, onde está um dos canteiros da obra.

REGISTROS

Deputados e hospitais 1

O TJ-Ba determinou que deputados estaduais e vereadores não poderão acessar áreas assistenciais restritas de hospitais da rede estadual sem ver as regras estabelecidas pela Sesab. Resulta de ação ajuizada pelo Estado, via PGE, após episódios de ingresso não autorizado em unidades de saúde.

Deputados e hospitais 2

Os episódios envolvendo os hospitais são dois, ambos com bolsonaristas.

1– Em junho de 2020, em plena pandemia, o deputado Capitão Alden (PL), então estadual, hoje federal,invadiu a área da Covid do Hospital Riverside, em Lauro de Freitas.

2– Em abril de 2024 o deputado Leandro de Jesus (PL) pulou o muro do Hospital do Oeste, em Barreiras.

Serra da Chapadinha

A Alba instalou, puxada pelo deputado Hilton Coelho(PSOL), a Frente Parlamentar de Defesa da Serra da Chapadinha, que fica entre Itaetê, Ibicoara e Mucugê, na Chapada. Mineradoras, segundo ele, ameaçam o meio ambiente lá.

Lei da recarga

O deputado Eduardo Salles (PV) lembra: começa a valer a lei de autoria dele que autoriza condomínios e residências instalarem pontos de recarga. É só evocar.