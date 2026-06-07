A ponte Salvador-Itaparica já anda em terra. Só fica faltando o primeiro pilar

Se a ponte Salvador-Itaparica já andou uma etapa porbaixo d’água, agora começou a caminhar por terra. Fica faltando andar por cima do mar, o primeiro pilar,como dizem. O start oficial para isso estava previsto para 4 de junho último. Ainda aguardadas algumas licenças para seguir.

Mas, por terra, ela vai de vento em popa. Os canteiros de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, e Vera Cruz, em tempo de Itaparica, já recebem materiais e equipamentos, com intensa movimentação nos últimos dias. Grande parte vem das 800 toneladas de equipamentos transportadas por aquele navio que veio da China e aqui chegou com tanta festa, neles inclusos os painéis de Bailey, estruturas metálicas para trabalhar no mar. Em síntese, oficiosamente a largada já está dada.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

NA POLÍTICA – Claro que uma obra desse porte tem tentáculos em todas as vertentes, na política também. É uma grande empreitada, demais de R$ 11 bilhões que, pronta, vai redesenhar o mapa econômico da Bahia, ponderando que 74% do PIB baiano está em Salvador e RMS, enquanto da ilha de Itaparica em diante, é 0,4%.

Por isso Jerônimo esteve no porto posando para fotos ao lado do navio que veio da China. Até outubro, serão mais oito, em pleno período eleitoral, o que fatalmente entra no tiroteio, com ACM Neto pondo em dúvida a realização da obra.

Genaro Marinho, professor em Vera Cruz, diz que a pontevai se consolidar no tititi da política pelo menos nos próximos 10 anos.

–Cada um vai querer tirar sua lasquinha de alguma forma, ou reivindicando os créditos ou criticando, mesmo se ela ficar pronta no prazo previsto, 2031, todos vendo por onde podem beliscar. É uma obra impactante.



HISTÓRICO – Diz ele que o fato é que já são 17 empresas brasileiras trabalhando na obra e o SineBahia está disponibilizando vagas. Ou seja, tudo indica que acoisa começou para valer.

Coisa de 26 anos atrás perguntamos a Paulo Souto, então governador, se havia alguma cogitação para a construção da ponte Salvador-Itaparica. Resposta: “Nunca houve nenhum debate sério sobre isso”.

A informação virou referência. Em 2010, após Jaques Wagner, também então governador, anunciar a pretensão de fazer a obra, botou o governo para gastar R$ 90 milhões no estudo do fundo da Baía de Todos-os-Santos, a batimetria. Deu para imaginar que já há debate sério.

Na ilha, grande parte da população, segundo o prefeito de Vera Cruz, Igor Pinto (MDB), continua a não acreditar. Mas fica como diz Gilmar Menezes, morador de Cacha Prego: –Não há coisas na vida que você fala, fala, fala e só acreditam depois que acontece? A ponte está nessa.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Sonho na Copa

1970, ditadura militar. O general Emílio Garrastazu Médici apostava tudo na conquista do tri-campeonato mundial no México para fechar com chave de ouro a propaganda oficial, embalada pelo “Pra frente, Brasil!”.

A Seleção nunca teve tão bom trato, bons hotéis, tempo para treinar, tanto dinheiro. E, em campo, na fase de preparação, show, batizado pela crônica como “as feras do Saldanha”, referência ao técnico João Saldanha.

Apaixonado por futebol, o presidente Médici pediu a convocação do atacante Dario, o Dadá Maravilha, de quem era fã.

Resposta de Saldanha: –Ele cuide da Presidência, que eu cuido da Seleção.

Em março, a menos de três meses para a Copa, Saldanha cai, entra Zagallo. Dario é convocado.

No México, o time dá show. Contam que antes da final, contra a Itália (que venceríamos por 4 a 1), Dario acordou, procurou Zagallo: “Tive um sonho maravilhoso. Eu entrava no lugar de Pelé e fazia três gols contra a Itália”.

E Zagallo: “Volte para a cama, Dario. Sonhando você se dá bem melhor”.