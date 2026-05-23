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Ponte Salvador-Itaparica: vagas de emprego seguem abertas; veja como se canditatar

Oportunidades são para operações marítimas e construção pesada

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Ponte Salvador-Itaparica
Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Reprodução

O SineBahia segue com oportunidades de emprego para atuação nas obras da Ponte Salvador-Itaparica, em Salvador. Entre as oportunidades ofertadas estão funções ligadas às operações marítimas e de construção pesada.

Confira algumas das vagas disponíveis:

Operador de martelo para cravação de estacas offshore

  • Ensino Médio completo
  • Experiência mínima de 06 meses na carteira
  • Obrigatório possuir certificações em operação de equipamentos ou cursos offshore
  • Vivência em obras marítimas, portuárias ou offshore
  • 01 VAGA

Operador de guincho estático

  • Ensino médio completo
  • Experiência mínima de 06 meses na carteira
  • Possuir certificados de Operação de guinchos de ancoragem
  • Noções de sistemas de fundeio e posicionamento de embarcações e Conhecimento em cabos de aço
  • 04 VAGAS

Mestre de cravação de estaca

  • Ensino médio completo
  • Experiência mínima de 06 meses na carteira
  • Possuir experiência em operação de cravação de estacas, com martelos hidráulicos e/ou Vibratórios
  • Vivência em obras marítimas, portuárias ou offshore de grande porte
  • experiência em projetos com controle geotécnico
  • 02 VAGAS

Encarregado de manobra marítima

  • Ensino médio completo
  • Experiência mínima de 06 meses na carteira
  • Obrigatório possuir certificações marítimas ou cursos específicos de operações com embarcações
  • Experiência em operações marítimas com balsas e rebocadores
  • Experiência comprovada em manobras, fundeio e posicionamento de estruturas flutuantes
  • 02 VAGAS

Como se canditatar:

Os interessados devem comparecer a uma unidade do SineBahia, em Salvador, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de qualificação profissional, caso possuam.

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Segundo dados divulgados pelo SineBahia, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, foram intermediadas 118 vagas de emprego relacionadas às obras e serviços do projeto em Salvador e Maragogipe. No período, foram realizados 250 encaminhamentos de trabalhadores e 22 pessoas já foram efetivadas.

Em Salvador, as principais oportunidades ofertadas até então foram para servente de obras, pedreiro, pintor de obras e operador de motoniveladora. Já em Maragogipe, destacaram-se vagas para soldador, ajudante, armador, pedreiro e carpinteiro.

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Tags

empregos ponte salvador-itaparica sinebahia

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