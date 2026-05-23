Ponte Salvador-Itaparica: vagas de emprego seguem abertas; veja como se canditatar

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O SineBahia segue com oportunidades de emprego para atuação nas obras da Ponte Salvador-Itaparica, em Salvador. Entre as oportunidades ofertadas estão funções ligadas às operações marítimas e de construção pesada.

Confira algumas das vagas disponíveis:

Operador de martelo para cravação de estacas offshore

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir certificações em operação de equipamentos ou cursos offshore

Vivência em obras marítimas, portuárias ou offshore

01 VAGA

Operador de guincho estático

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir certificados de Operação de guinchos de ancoragem

Noções de sistemas de fundeio e posicionamento de embarcações e Conhecimento em cabos de aço

04 VAGAS

Mestre de cravação de estaca

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Possuir experiência em operação de cravação de estacas, com martelos hidráulicos e/ou Vibratórios

Vivência em obras marítimas, portuárias ou offshore de grande porte

experiência em projetos com controle geotécnico

02 VAGAS

Encarregado de manobra marítima

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir certificações marítimas ou cursos específicos de operações com embarcações

Experiência em operações marítimas com balsas e rebocadores

Experiência comprovada em manobras, fundeio e posicionamento de estruturas flutuantes

02 VAGAS

Como se canditatar:

Os interessados devem comparecer a uma unidade do SineBahia, em Salvador, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de qualificação profissional, caso possuam.

Segundo dados divulgados pelo SineBahia, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, foram intermediadas 118 vagas de emprego relacionadas às obras e serviços do projeto em Salvador e Maragogipe. No período, foram realizados 250 encaminhamentos de trabalhadores e 22 pessoas já foram efetivadas.

Em Salvador, as principais oportunidades ofertadas até então foram para servente de obras, pedreiro, pintor de obras e operador de motoniveladora. Já em Maragogipe, destacaram-se vagas para soldador, ajudante, armador, pedreiro e carpinteiro.