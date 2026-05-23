SALVADOR
Ponte Salvador-Itaparica: vagas de emprego seguem abertas; veja como se canditatar
Oportunidades são para operações marítimas e construção pesada
O SineBahia segue com oportunidades de emprego para atuação nas obras da Ponte Salvador-Itaparica, em Salvador. Entre as oportunidades ofertadas estão funções ligadas às operações marítimas e de construção pesada.
Confira algumas das vagas disponíveis:
Operador de martelo para cravação de estacas offshore
- Ensino Médio completo
- Experiência mínima de 06 meses na carteira
- Obrigatório possuir certificações em operação de equipamentos ou cursos offshore
- Vivência em obras marítimas, portuárias ou offshore
- 01 VAGA
Operador de guincho estático
- Ensino médio completo
- Experiência mínima de 06 meses na carteira
- Possuir certificados de Operação de guinchos de ancoragem
- Noções de sistemas de fundeio e posicionamento de embarcações e Conhecimento em cabos de aço
- 04 VAGAS
Mestre de cravação de estaca
- Ensino médio completo
- Experiência mínima de 06 meses na carteira
- Possuir experiência em operação de cravação de estacas, com martelos hidráulicos e/ou Vibratórios
- Vivência em obras marítimas, portuárias ou offshore de grande porte
- experiência em projetos com controle geotécnico
- 02 VAGAS
Encarregado de manobra marítima
- Ensino médio completo
- Experiência mínima de 06 meses na carteira
- Obrigatório possuir certificações marítimas ou cursos específicos de operações com embarcações
- Experiência em operações marítimas com balsas e rebocadores
- Experiência comprovada em manobras, fundeio e posicionamento de estruturas flutuantes
- 02 VAGAS
Como se canditatar:
Os interessados devem comparecer a uma unidade do SineBahia, em Salvador, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de qualificação profissional, caso possuam.
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Segundo dados divulgados pelo SineBahia, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, foram intermediadas 118 vagas de emprego relacionadas às obras e serviços do projeto em Salvador e Maragogipe. No período, foram realizados 250 encaminhamentos de trabalhadores e 22 pessoas já foram efetivadas.
Em Salvador, as principais oportunidades ofertadas até então foram para servente de obras, pedreiro, pintor de obras e operador de motoniveladora. Já em Maragogipe, destacaram-se vagas para soldador, ajudante, armador, pedreiro e carpinteiro.