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Petrobras abre inscrições para vagas de estágio na Bahia com bolsa de R$ 1,8 mil

Oportunidades são para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana

Victoria Isabel
Por
Interessados poderão se inscrever até o dia 3 de junho
Interessados poderão se inscrever até o dia 3 de junho - Foto: Divulgação

As inscrições para o programa de estágio da Petrobras começam nesta quinta-feira, 21, e contemplam vagas para Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, o edital oferta cerca de 150 oportunidades em diferentes estados do país, com bolsa de R$ 1.825 para estudantes de nível superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de junho, por meio do site oficial da empresa. O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, com atuação de segunda a sexta-feira.

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Além da bolsa, os selecionados terão direito a vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado, conforme previsto na legislação.

A estatal não informou quantas vagas serão destinadas especificamente para as cidades baianas. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Confira oportunidades:

As oportunidades fazem parte do Programa de Estágio de Estudantes 2026 e abrangem diversas áreas, como:

  • Administração de Empresas
  • Advocacia
  • Análise de Sistemas
  • Biblioteconomia
  • Biologia
  • Ciência de Dados
  • Ciências Atuariais
  • Ciências Contábeis
  • Economia
  • Enfermagem
  • Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química)
  • Geofísica
  • Geologia
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Oceanografia
  • Relações Públicas.

Também há vagas para cursos ligados à tecnologia, como Análise de Sistemas, Ciência de Dados e áreas relacionadas à Inteligência Artificial.

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Como será a seleção

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online com 60 questões divididas entre:

  • Língua Portuguesa;
  • Conhecimentos gerais;
  • Matemática;
  • Raciocínio lógico;
  • Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial;
  • Conhecimentos sobre a Petrobras.

Após a inscrição, os candidatos já estarão aptos para realizar a avaliação online. A classificação final será definida com base no desempenho nas provas.

Além da Bahia, há oportunidades em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Ceará e Amazonas.

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estágio Petrobras rms Salvador

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