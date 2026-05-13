OPORTUNIDADES
Evento gratuito oferece 400 vagas de emprego e estágio em Salvador
Cerca de 12 empresas devem participar da feira
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar da Feira de Empregabilidade Wyden 2026, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio, em Salvador. O evento gratuito acontecerá na unidade da UniRuy, na Avenida Paralela, e contará com cerca de 400 vagas de emprego e estágio disponíveis para estudantes e a comunidade em geral.
A ação faz parte de uma mobilização nacional promovida pela Wyden, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de maio em 13 unidades da instituição espalhadas pelo país. Ao todo, aproximadamente 100 empresas parceiras participarão da iniciativa, oferecendo cerca de 7,5 mil vagas.
Além dos processos seletivos e cadastramento de currículos, a programação inclui palestras com especialistas, oficinas práticas, orientações de carreira e suporte para preparação de entrevistas de emprego.
Em Salvador, cerca de 12 empresas devem participar da feira. A unidade também oferecerá atividades voltadas à comunidade, como orientações financeiras, atendimento jurídico para pessoas endividadas e exposição de iniciativas de empreendedorismo sustentável.
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Segundo a organização, o objetivo da feira é fortalecer a conexão entre educação e mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de inserção profissional e capacitação dos participantes.
As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do site.
Serviço
- Evento: Feira de Empregabilidade Wyden 2026
- Data: 19 e 20 de maio de 2026
- Horário: das 9h às 17h
- Local: UniRuy Paralela
- Entrada: Gratuita
- Inscrições: bit.ly/feirauniruy