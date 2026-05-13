Evento gratuito oferece 400 vagas de emprego e estágio em Salvador

Feira acontecerá na unidade da UniRuy - Foto: Divulgação

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar da Feira de Empregabilidade Wyden 2026, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio, em Salvador. O evento gratuito acontecerá na unidade da UniRuy, na Avenida Paralela, e contará com cerca de 400 vagas de emprego e estágio disponíveis para estudantes e a comunidade em geral.



A ação faz parte de uma mobilização nacional promovida pela Wyden, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de maio em 13 unidades da instituição espalhadas pelo país. Ao todo, aproximadamente 100 empresas parceiras participarão da iniciativa, oferecendo cerca de 7,5 mil vagas.



Além dos processos seletivos e cadastramento de currículos, a programação inclui palestras com especialistas, oficinas práticas, orientações de carreira e suporte para preparação de entrevistas de emprego.



Em Salvador, cerca de 12 empresas devem participar da feira. A unidade também oferecerá atividades voltadas à comunidade, como orientações financeiras, atendimento jurídico para pessoas endividadas e exposição de iniciativas de empreendedorismo sustentável.

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Segundo a organização, o objetivo da feira é fortalecer a conexão entre educação e mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de inserção profissional e capacitação dos participantes.



As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do site.

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