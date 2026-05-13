Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

OPORTUNIDADES

Evento gratuito oferece 400 vagas de emprego e estágio em Salvador

Cerca de 12 empresas devem participar da feira

Victoria Isabel
Por
Feira acontecerá na unidade da UniRuy
Feira acontecerá na unidade da UniRuy -

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar da Feira de Empregabilidade Wyden 2026, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio, em Salvador. O evento gratuito acontecerá na unidade da UniRuy, na Avenida Paralela, e contará com cerca de 400 vagas de emprego e estágio disponíveis para estudantes e a comunidade em geral.

A ação faz parte de uma mobilização nacional promovida pela Wyden, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de maio em 13 unidades da instituição espalhadas pelo país. Ao todo, aproximadamente 100 empresas parceiras participarão da iniciativa, oferecendo cerca de 7,5 mil vagas.


Além dos processos seletivos e cadastramento de currículos, a programação inclui palestras com especialistas, oficinas práticas, orientações de carreira e suporte para preparação de entrevistas de emprego.

Em Salvador, cerca de 12 empresas devem participar da feira. A unidade também oferecerá atividades voltadas à comunidade, como orientações financeiras, atendimento jurídico para pessoas endividadas e exposição de iniciativas de empreendedorismo sustentável.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DESCANSO

Baianos terão feriadão de 4 dias em junho antes do São João
Baianos terão feriadão de 4 dias em junho antes do São João imagem

DEBATE SOBRE SAÚDE

Bahia sedia congresso nacional sobre inovação no SUS
Bahia sedia congresso nacional sobre inovação no SUS imagem

SALVADOR

Greve de ônibus? Rodoviários fazem nova assembleia em Salvador
Greve de ônibus? Rodoviários fazem nova assembleia em Salvador imagem

Segundo a organização, o objetivo da feira é fortalecer a conexão entre educação e mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de inserção profissional e capacitação dos participantes.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do site.

Serviço

  • Evento: Feira de Empregabilidade Wyden 2026
  • Data: 19 e 20 de maio de 2026
  • Horário: das 9h às 17h
  • Local: UniRuy Paralela
  • Entrada: Gratuita
  • Inscrições: bit.ly/feirauniruy
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

emprego estágio

Relacionadas

Mais lidas