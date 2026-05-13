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DEBATE SOBRE SAÚDE

Bahia sedia congresso nacional sobre inovação no SUS

Evento reunirá cerca de 550 participantes de diferentes regiões do país

Edvaldo Sales
Por
Evento reunirá cerca de 550 participantes de diferentes regiões do país
Evento reunirá cerca de 550 participantes de diferentes regiões do país -

O III Congresso Baiano de Assistência Farmacêutica (COBAF.26), um dos principais eventos do país voltados ao debate sobre políticas públicas de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), acontece em Salvador a partir desta quarta-feira, 13, e segue até sexta, 15.

Com o tema ‘Fortalecer, integrar e qualificar: caminhos para inovação da Assistência Farmacêutica no SUS’, o congresso, que acontece no Hotel Deville Prime, reunirá cerca de 550 participantes de diferentes regiões do país.

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Além disso, o objetivo é propor um espaço de articulação e construção coletiva entre gestores, pesquisadores e profissionais que atuam na área, com foco na qualificação da assistência farmacêutica.

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Oficinas, workshops e a Mostra Bahia de Assistência Farmacêutica no SUS, integram a programação, além de debates sobre temas estratégicos como gestão da assistência farmacêutica, acesso a medicamentos e inovação.

Entre os destaques desta edição estão a 1ª Oficina Regional do Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-Onco), iniciativa do Ministério da Saúde, e a participação de Ana Ulbrich, farmacêutica e fundadora da NoHarm.ai, que é uma plataforma brasileira de inteligência artificial voltada para a farmácia clínica hospitalar.

A iniciativa é promovida pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde (Saftec), em parceria com a Sociedade Brasileira de Políticas Farmacêuticas (SBPFAR) e apoio do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA).

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