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Feira gratuita oferta mais de 850 vagas de emprego e estágio na Bahia

Iniciativa acontece nos dias 19 e 20 de maio

Edvaldo Sales
Por
Iniciativa acontece nos dias 19 e 20 de maio
Iniciativa acontece nos dias 19 e 20 de maio -

A Feira Emprega Transporte acontece nos dias nos dias 19 e 20 de maio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ao todo, 27 empresas participarão da ação, disponibilizando mais de 850 oportunidades, entre vagas efetivas, estágios e cadastro em banco de talentos.

O evento acontecerá das 8h às 17h, no Armazém Convention, localizado no Parque Shopping Bahia.

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A iniciativa gratuita tem como foco a geração de emprego, a qualificação profissional e a aproximação entre trabalhadores e empresas do setor.

A feira busca ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, fortalecer a empregabilidade no município e conectar profissionais às oportunidades disponíveis nos segmentos de transporte, logística e outros serviços.

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Orientações profissionais

Além do encaminhamento para vagas, os participantes terão acesso a orientações profissionais, contato direto com recrutadores e oportunidades de networking com empresas parceiras.

Documentos necessários

Os interessados devem comparecer ao local portando:

  • Documento oficial com foto;
  • Currículo atualizado;
  • Comprovante de residência.

A participação é gratuita.

A feira é uma iniciativa da Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação Tecnológica, Trabalho e Renda (SEMDET), em parceria com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT).

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Tags

Bahia emprego estágio Lauro de Freitas

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