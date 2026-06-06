Na Bahia Farm, o show da política tem Flávio Bolsonaro, Lula e etc

Começa segunda a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil. E é claro, como 2026 é ano eleitoral, o lado político também pulula.

Como? Flávio Bolsonaro foi convidado, Lula não. E ACM Neto já disse que pode até aparecer por lá, mas com Flávio não. É nesse clima que a festa vai começar. E afinal, Lula vai ou não? Se for, será no sábado da próxima semana, no encerramento.

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Luís Eduardo e Buerarema, na Região Cacaueira, são os ninhos da direita na Bahia. Em 2022, foram os únicos lugares em que Jair Bolsonaro ganhou na Bahia, com a ressalva de que em ambos, na disputa do governo, ACM Neto ficou em primeiro e João Roma, o bolsonarista, em segundo.

Apoio total – Mas as motivações são distintas. Em Buerarema o anti-petismo vem de uma velha guerra que fazendeiros locais travam com indígenas, dos quais os petistas sempre foram defensores.

Já em Luís Eduardo é outro papo. Lá, o pessoal do agronegócio, em sua grande maioria, é originário do sul do país, principalmente Paraná e Santa Catarina. O pessoal da imprensa até brinca, diz que em sua maioria são descendestes de alemães e italianos, é Hitler e Mussolini.

Também em Luís Eduardo o apoio vai além do político, entra o financeiro também. Flávio por exemplo, é velho frequentador do trecho. Já foi lá pelo menos três vezes. Numa das suas idas lá, Lula foi hostilizado. Talvez por isso a presença oficial não tenha divulgação.

Em Feira, Paulão do Caldeirão parte para cima de Luiz da Feira

Feira de Santana amanheceu ontem sob intenso tititi político. Na tentativa de conseguir espaço para disputar uma vaga na Alba, o vereador Luiz da Feira, aliado histórico do deputado federal Zé Neto, deixou o PP e se filiou ao PSB. Paulão do Caldeirão, o primeiro suplente do partido, entrou na Justiça alegando infidelidade partidária.

Sabe-se lá se Paulão vai ter sucesso, mas em torno dele também tem furdunço muito mais barulhento. Em outubro do ano passado ele bateu numa moto e no acidente o motoqueiro Marlon da Silva Sena, de 22 anos, morreu.

Vai Paulão agora ganhar um mandato de vereador? Sabe-se lá. A rigor, a janela partidária este ano era só para deputado, mas Luiz da Feira argumenta que o PP era aliado do governo e por isso ele estava nele e de repente mudou para oposição. E aí, quem é o infiel?

O Vox reflete efeito Vorcaro

Governistas unanimente vivem de sorriso largo. A pesquisa do Vox Brasil ontem divulgada, dando Lula com 42,2% no primeiro turno contra 33,6% de Flávio Bolsonaro e 47,8% contra 41,3% no segundo turno é o que eles chamam de ‘efeito Vorcaro’, alusão ao caso em que Flávio foi pedir ajuda de R$ 134 milhões para o filme sobre a vida do pai Jair.

Dizem que a coisa vai melhorar mais quando vier o ‘efeito Donald Trump’.

Windey Energy chega a Camaçari. O Brasil precisa

A Windey Energy, empresa chinesa que é uma das maiores fabricantes de baterias para armazenar energias renováveis do mundo, vai lançar a sua pedra fundamental terça (10h) no Polo Industrial de Camaçari.

Não é pouca coisa. O Brasil está se tornando um grande produtor mundial de energia eólica e solar, mas não tem onde armazenar.

Semana passada, o governo anunciou leilão para encarar o problema e sentiu dificuldades em achar interessados, daí pediu um estudo ao BNDES para saber o que está acontecendo.

É justo nessa hora que a Windey, uma das três fabricantes desses equipamentos no planeta, chega ao Brasil, em Camaçari.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Direito de defesa

Essa é da boa, é bom lembrar. Vem da lavra de Adilson Simas, jornalista, o relicário vivo do folclore político feirense.

1982. A Bahia consternou-se com a morte, num acidente de helicóptero em Acajutiba, de Clériston Andrade, candidato ao governo apoiado por ACM, franco favorito para vencer, mas em Feira de Santana, a tristeza perdeu para a imensa euforia quando o novo candidato foi anunciado: João Durval Carneiro, filho da terra, ex-prefeito, deputado federal.

Primeiro comício, praça lotada, o palanque apinhado de gente, entre eles Zabumba, figura querida, velho udenista, notória em todas as rodas por imitar com perfeição os políticos locais.

De repente, no meio do comício, ACM visivelmente constrangido sacou um lenço do bolso, tampou o nariz. Chamou Capitão Dermeval, que fazia a segurança dele, ordenou:

– Bote Zabumba pra fora.O Vox reflete efeito Vorcaro

Dermeval foi, Zabumba reagiu. Deu testa. Virou-se para ACM, e fez sua defesa:

- Governador, todo mundo aqui tem bumbum e pumpum só sai do meu?