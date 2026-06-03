Lula já apresenta alguma fadiga, segundo Andrei, mas Trump ajuda

Se Flávio Bolsonaro caiu com o escândalo do Banco Master, quando ele negociava R$ 134 milhões para financiar o Dark Horse, filme sobre a vida do pai, Jair Bolsonaro, por que Lula não subiu?

A pergunta aí foi feita a Andrei Roman, o piloto do AtlasIntel. E a resposta:

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– Três motivos principais. Primeiro, programas sociais como Bolsa Família já foram incorporados ao dia a dia, já não se teme que a direita, ganhando, vá tirá-los. Segundo, falta de discurso que contemple outras demandas, abra novos horizontes. E terceiro: o desgaste de muito tempo no poder, o que é mais ou menos como o ciclo da vida, nascer, crescer, viver e envelhecer. Lula é o velho.

A questão, ressalta ele, é que o discurso da direita também não agrada. Roman é cientista político formado na Universidade de Harvard, nos EUA, sabe bem o que está falando.

FLÁVIO E TRUMP – Lula, ressalte-se, já dava sinais de desgaste desde os primeiros tempos, quando Donald Trump baixou o tarifaço em geral e também no Brasil. Foi a reação geral que levantou Lula.

Agora, Flávio Bolsonaro, acuado pelo escândalo do Master, vai lá nos EUA e pede ajuda. Obteve, dentro da ótica dele, e vem novo tarifaço, batizado por motivos compreensíveis de Tariflávio.

Cá pra nós, com todo o cenário que não é muito favorável a Lula, alguém de bom senso vai achar que o novo tarifaço de Trump vai agradar a alguém? Imagine que ele quer acabar o Pix porque dá prejuízo à indústria de cartões dos EUA. Por aí que o velho Lula se renova.

Suape, o vilão dos ataques de tubarões, inferno em Recife

Suelen, uma jovem estudante de Inhambupe que há mais de cinco anos está morando em Itapuã, pergunta: por que os tubarões só atacam em Pernambuco e por aqui nunca se ouviu falar?

Os tubarões atacam em qualquer lugar, amiga, mas em Pernambuco, mais especificamente nas praias de Boa Viagem e Piedade, em Recife e Jaboatão dos Guararapes, onde foram registrados 86 casos nos últimos 34 anos, incluindo os dois desta semana, há alguns detalhes específicos.

O biólogo Fábio Hazin, da Universidade Federal de Pernambuco, disse na revista Super Interessante que tudo está relacionado ao Porto de Suape, em Recife. Foi construído em 1980 e ganhou pique em 1990, com o primeiro caso de ataque em 1992: “Tubarões costumam seguir grandes embarcações”. Noutras palavras, o homem meteu o bedelho na natureza.

Edvaldo Brito com Wagner

Quinho de Belo Campo (PSD), que vinha sendo cogitado como suplente de Jaques Wagner para o Senado, parece ter perdido o posto para o professor Edvaldo Brito, agora o preferido do PSD, indicado pelas bancadas federal e estadual. Fala o deputado Alex da Piatã:

– Ele tem um histórico que justifica essa suplência e no momento não ocupa cargos.

Edvaldo é pai do deputado federal Antonio Brito.

Oscar Pinto, o presente da arte feita com casca de ovo

E já que a semana na Alba foi mais curta, por conta do feriado de amanhã, as obras de arte expostas ficaram por conta dos alunos da Escola do Legislativo, comandados pela professora Cris Magalhães.

E ela, junto a Aldinho Mendonça, o coordenador das exposições de artistas na Casa, receberam esta semana um presente especial. O artista Oscar Pinto, um paraibano que há nove anos adotou Salvador, deu de presente para a Alba um belo mosaico todo produzido com casca de ovo.

– Esse quadro é um agradecimento pela oportunidade que tive aqui e pelo acolhimento que a Alba deu à minha arte.

REGISTROS

David Lavigne 1

David Brito Lavigne completou, ontem, 60 anos de Casa na Assembleia Legislativa, o que fez a deputada Ivana Bastos (PSD) homenageá-lo com uma placa alusiva. David começou a trabalhar aos 14 anos, levado por José Cândido de Carvalho Filho, duas vezes deputado (1959-1967), depois ministro do STJ.

David Lavigne 2

David Lavigne completará 74 anos em dezembro, quando se aposentará. O jornalista Paulo Bina, de quem é amigo, disse que na placa consta um termo que David muito gosta de usar: “Pelos bons serviços prestados a essa egrégia Casa”.

Meio ambiente

Como a semana é mais curta e sexta, o Dia Mundial do Meio Ambiente, José de Arimateia (Republicanos), presidente da Comissão de Meio Ambiente, apresenta (10h) resumo das audiências públicas realizadas nos últimos tempos, e os encaminhamentos das sugestões discutidas.

Mulheres em pauta

Já a Comissão da Mulher discute a importância do Hospital Martagão Gesteira na saúde pediátrica (11h). A presidente, Cláudia Oliveira (PSD), quer discutir os planos de ação federal e estadual para combater o feminicídio.