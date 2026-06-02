Senado: Edvaldo Brito ganha força para suplência de Jaques Wagner

O ex-prefeito de Salvador e ex-vereador da capital baiana, Edvaldo Brito (PSD), recebeu o apoio da bancada do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para ser o nome a compor a primeira suplência do senador Jaques Wagner (PT-BA) nas eleições de outubro deste ano.

O bloco pessedista na Casa divulgou nota, na manhã desta terça-feira, 2, em defesa da escolha por Edvaldo Brito.

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"Edvaldo Brito representa o que há de melhor na política baiana: uma trajetória construída com seriedade, competência e dedicação ao serviço público ao longo de mais de seis décadas. Prefeito de Salvador, vice-prefeito, secretário de Estado em quatro governos, secretário municipal em São Paulo e vereador de Salvador, o professor Edvaldo acumulou uma experiência administrativa e jurídica que poucos políticos brasileiros podem apresentar", informa um trecho da nota.

Os pessedistas dizem que a indicação do decano trata-se de um reconhecimento a sua ampla trajetória política.

"Sua indicação é um reconhecimento justo a uma vida dedicada à Bahia e ao bem público. O PSD na Alba [...] reafirma o compromisso da bancada com a aliança governista que une o partido ao projeto encabeçado pelo governador Jerônimo Rodrigues e vê na indicação do nome do professor Edvaldo uma expressão desse compromisso", acrescenta o documento.

Concorrência: Edvaldo Brito x Quinho Tigre

O apelo pelo nome de Edvaldo Brito abre uma disputa interna dentro do PSD sobre quem deve ser escolhido para a primeira suplência de Jaques Wagner.

Antes dele, ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), José Henrique Tigre — mais conhecido como Quinho (PSD) — estava como principal cotado da sigla para ocupar o posto.

Em contato com o portal A TARDE no último dia 25 de maio, o pessedista confirmou que aceitou um pedido feito pelo senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, para assumir o posto.

Quinho Tigre vira aposta para vice de ACM Neto - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

A "condição imposta" para a empreitada foi a de que a esposa dele, a vereadora de Vitória da Conquista, Léia Meira, fosse candidata à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo Quinho, não houve qualquer rejeição por parte do cacique pessedista.

A expectativa dele era a que o martelo fosse batido na última sexta-feira, 29, o que não ocorreu. A decisão sobre quem deve ser o representante do PSD na suplência de Jaques Wagner ao Senado cabe ao presidente do partido na Bahia, Otto Alencar.

Lídice cotada

O nome de Edvaldo Brito é pelo menos o quarto já alçado como candidato à suplência de Jaques Wagner. Além dele e Quinho, outras duas siglas lançaram postulantes mulheres ao cargo.

O primeiro deles foi o PSB, com a deputada federal e presidente do partido na Bahia, Lídice da Mata. Conforme apuração do portal A TARDE, em maio, a parlamentar tem cerca de 60% de chance de aceitar o convite do petista para a posição.

No entanto, até amadurecer completamente a ideia, ela deve manter publicamente a postura de negar qualquer possibilidade de abrir mão da tentativa de reeleição à Câmara dos Deputados.

Deputada federal Lídice da Mata - Foto: Ane Catarine

Nas articulações da base governista, pesa o fato de Lídice ser vista como um nome de confiança do grupo e de fácil diálogo político.

A avaliação é de que, caso Wagner e Lula (PT) sejam reeleitos, a deputada poderia assumir o mandato no Senado em uma eventual licença do senador para ocupar um cargo no governo federal.

PCdoB indica Aladilce

A disputa por uma vaga para a suplência do senador Jaques Wagner (PT), pré-candidato à reeleição, vive seu período de acirramento. Com alguns nomes já postos à mesa, outra figura apareceu requerendo o posto.

Vereadora Aladilce (PCdoB) é autora do projeto que concede o título de cidadã soteropolitav - Foto: Diretoria de Comunicação/CMS

Trata-se da vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB), que teve seu nome oficializado pela sigla. A decisão dos comunistas foi tomada durante reunião da Comissão Política Estadual do partido, realizada na última segunda-feira, 25. "É nome de prestígio, respeito e com forte atuação na capital", defende a sigla da edil.

Quem é Edvaldo Brito?

Nascido em 3 de outubro de 1937 na cidade de Muritiba, no Recôncavo baiano, Edvaldo Pereira de Brito é um dos mais renomados juristas, professores de direito e políticos do estado da Bahia e do Brasil. Ele se consolidou como uma das maiores referências do país em Direito Tributário.

Na administração pública, ele foi prefeito de Salvador entre 1978 e 1979. Anos depois, foi vice na gestão João Henrique, de 2009 a 2012. Ainda foi secretário de Estado em diferentes gestões, sendo titular das pastas da Justiça, Educação e Saúde.

No Poder Legislativo, atuou por 12 anos como vereador da capital baiana, entre 2013 e 2024. Edvaldo Brito é pai do deputado federal Antônio Brito (PSD-BA).