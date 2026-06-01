Jaques Wagner mantém mistério e despista sobre sua suplência ao Senado

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Jaques Wagner, líder do governo no Senado, manteve o mistério após ser questionado sobre quem vai ocupar a sua suplência.

Em entrevista nesta segunda-feira, 1º, durante a primeira edição do projeto "Diálogos que Transformam", evento fruto de parceria do Grupo A TARDE e Associação Comercial da Bahia (ACB), realizado no Bistrot Trapiche Adega, no bairro do Comércio, em Salvador, o senador despistou sobre quem será o indicado para a vaga.

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Eu tenho despertado o interesse de vocês. Primeiro foi a novela do vice, agora a novela do suplente. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer o último capítulo Jaques Wagner, senador

Nas últimas semanas vários nomes surgiram como supostas indicações para a suplência do senador. Alguns indicados são:

a deputada federal Lídice da Mata (PSB);

o ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre (PSD);

a vereadora de Salvador Aladilce Souza (PCdoB);

e o ex-vereador Edvaldo Britto (PSD).

Suplência de Rui definida

Enquanto Wagner ainda não decidiu, o seu companheiro de chapa e também pré-candidato ao Senado, Rui Costa, já definiu quem será o seu primeiro suplente. Trata-se do ex-deputado federal e presidente do Avante no estado, Ronaldo Carletto.

A indicação de Carletto já era esperada, visto que Rui mantém forte ligação com o Avante e é um dos principais responsáveis pelo crescimento da sigla na Bahia. Além disso, o ex-ministro já havia dado indícios de sua preferência pelo aliado em declarações públicas anteriores.