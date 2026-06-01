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VAGA ABERTA

Jaques Wagner mantém mistério e despista sobre sua suplência ao Senado

Senador brinca com situação e mantém mistério sobre o nome

Cassio Moreira e Anderson Ramos
Por Cassio Moreira e Anderson Ramos
| Atualizada em
Jaques Wagner participou da a primeira edição do projeto "Diálogos que Transformam".
Jaques Wagner participou da a primeira edição do projeto "Diálogos que Transformam". - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Jaques Wagner, líder do governo no Senado, manteve o mistério após ser questionado sobre quem vai ocupar a sua suplência.

Em entrevista nesta segunda-feira, 1º, durante a primeira edição do projeto "Diálogos que Transformam", evento fruto de parceria do Grupo A TARDE e Associação Comercial da Bahia (ACB), realizado no Bistrot Trapiche Adega, no bairro do Comércio, em Salvador, o senador despistou sobre quem será o indicado para a vaga.

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Eu tenho despertado o interesse de vocês. Primeiro foi a novela do vice, agora a novela do suplente. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer o último capítulo

Jaques Wagner, senador

Nas últimas semanas vários nomes surgiram como supostas indicações para a suplência do senador. Alguns indicados são:

  • a deputada federal Lídice da Mata (PSB);
  • o ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre (PSD);
  • a vereadora de Salvador Aladilce Souza (PCdoB);
  • e o ex-vereador Edvaldo Britto (PSD).

Suplência de Rui definida

Enquanto Wagner ainda não decidiu, o seu companheiro de chapa e também pré-candidato ao Senado, Rui Costa, já definiu quem será o seu primeiro suplente. Trata-se do ex-deputado federal e presidente do Avante no estado, Ronaldo Carletto.

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A indicação de Carletto já era esperada, visto que Rui mantém forte ligação com o Avante e é um dos principais responsáveis pelo crescimento da sigla na Bahia. Além disso, o ex-ministro já havia dado indícios de sua preferência pelo aliado em declarações públicas anteriores.

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Diálogos que Transformam JAQUES WAGNER Senado suplência

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