PCdoB lança Aladilce e acirra briga por suplência de Wagner ao Senado

A disputa por uma vaga para a suplência do senador Jaques Wagner (PT), pré-candidato à reeleição, vive seu período de acirramento. Com dois nomes já posto à mesa, uma nova figura aparece na dianteira postulando o posto.

Trata-se da vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB), que teve seu nome oficializado pela sigla para ser pré-candidata à suplência de Jaques Wagner (PT-BA) ao Senado, nas eleições de outubro deste ano.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A decisão dos comunistas foi tomada durante reunião da Comissão Política Estadual do partido, realizada na última segunda-feira, 25. "É nome de prestígio, respeito e com forte atuação na capital", defende a sigla da edil.

Outros nomes na disputa

Além de Aladilce, ainda há outros dois nomes na disputa pelas duas suplências de Jaques Wagner: Quinho (PSD), ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), e a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA).

No caso do pessedista, há a expectativa de que ele seja anunciado no bloco até o final desta semana. Em conversa com o portal A TARDE, também na última segunda-feira, 25, Quinho confirmou que aceitou o pedido feito pelo senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, para assumir o posto.

José Henrique Tigre, o Quinho, ex-presidente da UPB - Foto: Uendel Galte | Ag. A TARDE

No entanto, a "condição imposta" para a empreitada foi a de que a esposa dele, a vereadora de Vitória da Conquista, Léia Meira, fosse candidata à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Segundo Quinho, não houve qualquer rejeição por parte do cacique pessedista.

"A única coisa que falta é a consolidação só do conselho político", afirmou o dirigente.

Vou conversar com o senador Otto [Alencar] para a gente já apertar os parafusos [...] eu acredito que nesses próximos dias fecha [...] até sexta-feira eu acho que fecha Quinho - ex-presidente da UPB e ex-prefeito de Belo Campo

60% de chance

Na base governista, outro nome desponta para ocupar a suplência de Wagner: Lídice da Mata. Conforme apuração do portal A TARDE, a parlamentar tem cerca de 60% de chance de aceitar o convite do petista para a posição.

Deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) - Foto: Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

Nas articulações da base governista, pesa o fato de Lídice ser vista como um nome de confiança do grupo e de fácil diálogo político. A avaliação é de que, caso Wagner e Lula (PT) sejam reeleitos, ela poderia assumir o mandato no Senado em uma eventual licença do petista para ocupar um cargo no governo federal.

E Aladilce? Entenda o posicionamento do PCdoB

Segundo o PCdoB, uma das duas vagas de suplente deveria ser cedida a Aladilce.

"É nome de prestígio, respeito e com forte atuação na capital, atuando em seu quinto mandato, onde é destacada integrante da bancada da oposição na Câmara Municipal", afirmou a legenda, em nota à imprensa.

Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB) - Foto: Diretoria de Comunicação/CMS

"O PCdoB considera ter legitimidade para ocupar este espaço: temos história e força política que justificam o pleito, além do fato de estarmos no momento ocupando uma das suplências da chapa de senadores eleita há oito anos. Não podemos abrir mão da presença de uma mulher na chapa majoritária, e deve ser uma mulher com perfil de militante qualificada, como a combativa vereadora Aladilce", completou o PCdoB.

A expectativa é a de que, agora, o Conselho Político, comandado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), seja convocado para debater o assunto e definir quem devem ser os dois suplentes de Jaques Wagner para as eleições de outubro ao Senado Federal.