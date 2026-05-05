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Jaques Wagner ignora críticas após derrota no Senado e confirma liderança

Ao portal A TARDE, senador revelou conversa com Lula após queda de Jorge Messias

Ane Catarine
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| Atualizada em

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Senador Jaques Wagner foi alvo de críticas após derrota de Jorge Messias
Senador Jaques Wagner foi alvo de críticas após derrota de Jorge Messias - Foto: Carlos Moura | Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou nesta terça-feira, 5, que seguirá com o compromisso de articular a aprovação de projetos do Executivo no Congresso, mesmo diante de uma base majoritariamente de oposição, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidir mantê-lo na liderança do governo no Senado.

Ao portal A TARDE, Wagner não aprofundou as críticas que recebeu após a maior derrota da gestão petista no Senado, com a rejeição histórica do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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No entanto, afirmou que foi chamado por Lula para uma conversa, na qual o presidente demonstrou “indignação” com a rejeição e com as tentativas de atribuir a ele a responsabilidade pela derrota.

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Conforme informações de bastidores, Lula não gostou da postura de aliados que tentaram desgastar a atuação de Wagner na liderança do governo após o resultado negativo para Jorge Messias, especialmente ao associar o senador à narrativa de que teria traído o governo.

A manutenção de Wagner no cargo reforça esse cenário. Vale ressaltar ainda que o senador é visto por Lula como um homem de confiança, especialmente pela relação de amizade que dura mais de 40 anos e pelo perfil articulador, que facilita o diálogo no Congresso.

Jaques Wagner e Lula
Jaques Wagner e Lula | Foto: Manu Dias | Agecom

O próprio Jorge Messias teria desconfiado de Wagner

Jorge Messias teria desconfiado de ter sido traído por Jaques Wagner na votação em que o Senado rejeitou a indicação dele ao STF.

De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o advogado-geral da União teria chamado Wagner de “traíra” durante conversa com aliados e dito que o senador deveria pedir demissão da liderança do governo.

Pessoas próximas ao governo também levantaram a possibilidade de que Wagner tivesse atuado ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para derrotar Messias.

Votação histórica

Na última quarta-feira, 29, Jorge Messias foi rejeitado por 42 votos a 34 no plenário do Senado.

Para ser aprovado, eram necessários ao menos 41 votos favoráveis. Foi a primeira vez, desde 1894, que o Senado rejeitou uma indicação do presidente da República ao Supremo.

Outra derrota para Lula

Menos de 24 horas depois de rejeitar a indicação de Jorge Messias, o Congresso Nacional impôs uma nova derrota ao governo ao derrubar o veto do presidente Lula ao PL da Dosimetria.

Na Câmara, foram 318 votos pela derrubada, contra 144 pela manutenção. No Senado, o placar foi de 49 a 24.

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