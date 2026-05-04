Em meio a fogo-amigo, Lula decide manter Wagner na liderança do Senado

Lula e Wagner são amigos há mais de 40 anos. - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula decidiu manter Jaques Wagner (PT) na liderança do governo no Senado. A decisão se dá em meio às críticas que o senador da Bahia recebeu por conta da rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi o primeiro alvo de integrantes do governo e do PT e chegou a ser apontado como culpado pelo revés.

De acordo com O Globo, Lula demonstrou irritação com aliados que levantaram a possibilidade de que Jaques Wagner tivesse traído o governo e atuado a ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para derrotar Messias.

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Essa versão ganhou fôlego no entorno presidencial logo após a votação. Lula, no entanto, chamou Wagner para uma conversa no Palácio da Alvorada após a votação, onde também estavam presentes Messias e os ministros das Relações Institucionais, José Guimarães, e da Defesa, José Múcio Monteiro.

Lula e Jaques Wagner são amigos há mais de 40 anos. O senador é um dos petistas mais próximos do presidente e tem trânsito livre no gabinete presidencial. Nesta semana, o senador está em viagem a China, onde acompanha a orquestra Neojiba da Bahia e deve visitar a BYD.

Desde a indicação de Messias ao STF, Wagner já vinha enfrentando dificuldade de interlocução com o presidente do Senado, mas não perdeu a confiança de Lula após a derrota do advogado-geral da União.

Reação

Após o Senado ter barrado a indicação de Messias ao STF, Jaques Wagner reagiu nas redes sociais. O ex-governador da Bahia afirmou que, ao contrário do que está sendo propagado, não foi Messias que “perdeu” ao ser barrado da Suprema Corte, mas sim o Brasil.

“Messias é um homem honrado e cumpre todos os requisitos constitucionais exigidos. Jorge Messias não perdeu a indicação ao Supremo. Quem perdeu foi o pacto constitucional, foi a Nova República. Foi o Brasil”, escreveu o senador.

Messias teve 34 votos a favor de sua indicação, sete a menos do que o necessário.