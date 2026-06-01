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INVESTIGAÇÃO

Após caso Dark Horse, Flávio entra na mira da PGR por suposto atentado à soberania

Senador pode ser investigado em mais de três inquéritos pela Polícia Federal

Ane Catarine
Por
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pode voltar a ser alvo da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Isso porque um grupo de deputados federais da base governista apresentou uma representação pedindo que o órgão investigue a atuação do parlamentar junto ao governo dos Estados Unidos na discussão sobre o enquadramento do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

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O documento, protocolado na última sexta-feira, 29, é assinado por Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Chico Alencar (PSOL-RJ), Duda Salabert (PDT-MG), Heloísa Helena (Rede-RJ), Luiza Erundina (PSOL-SP), Luizianne Lins (PT-CE) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Os parlamentares argumentam que as reuniões de Flávio com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, podem representar afronta à soberania nacional.

Na representação, o grupo cita reportagens que atribuem a decisão americana a uma articulação conduzida por integrantes da família Bolsonaro e destaca que o próprio senador comemorou publicamente a medida.

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Flávio já é citado em outros pedidos de investigação

O novo pedido se soma a outras frentes que já colocam Flávio Bolsonaro no radar da PGR.

Atualmente, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisa diferentes solicitações de investigação envolvendo o senador, além de um inquérito já autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Confira os casos:

Filme Dark Horse

A PF encaminhou à PGR um parecer favorável à abertura de investigação contra Flávio Bolsonaro no caso que envolve o repasse de R$ 61 milhões feito por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, para a produção de uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para que a PGR se manifeste sobre um pedido apresentado por parlamentares governistas para incluir Flávio Bolsonaro no inquérito que apura a atuação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

A suspeita é de que parte dos recursos relacionados ao financiamento do filme Dark Horse tenha sido utilizada para custear a permanência de Eduardo no exterior.

O inquérito foi aberto após a PGR e a PF apontarem indícios de uma campanha internacional de lobby, coação e pressão contra autoridades brasileiras conduzida por Eduardo junto a autoridades americanas.

Inquérito já autorizado pelo STF

Flávio Bolsonaro também é alvo de um inquérito autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes após pedido da PF com parecer favorável da PGR.

A investigação apura possível prática de calúnia em uma publicação nas redes sociais na qual o senador associou o presidente Lula (PT) ao ditador venezuelano Nicolás Maduro e a crimes como tráfico internacional de drogas.

Para a PGR, a postagem atribuiu falsamente fatos criminosos ao presidente da República.

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Tags

Donald Trump Flávio Bolsonaro PGR

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