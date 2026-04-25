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TIME PREPARADO

Baianos terão papel estratégico na campanha de reeleição de Lula

QG nacional da campanha também foi definido

Anderson Ramos
Por

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Lula prepara time para disputar eleições.
Lula prepara time para disputar eleições. -

O time que o presidente Lula (PT) escalou para a campanha que vai buscar a sua reeleição está formado e conta com baianos em postos estatégicos.

Do estado, o mandatário contará com o ministro da Secretária de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira e o seu sócio Raul Rabelo, que ficarão responsáveis pelo marketing.

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Além deles, o outro representante baiano é ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que ficará à frente do programa de governo.

A coordenação-geral – posição mais relevante da campanha do presidente – ficará por conta do presidente do PT, Edinho Silva. Já o ex-prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, será o tesoureiro. As informações são da CNN.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ficará com a articulação em diferentes estados junto a lideranças partidárias, governadores e prefeitos. Estará em uma função semelhante a de coordenação o ex-ministro da Educação, Camilo Santana. O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, estará à frente da agenda.

Todos os quadros devem marcar presença no Congresso do PT neste final de semana. O encontro foca a eleição presidencial e terá como principal resultado um documento que leva recomendações do partido para o programa de governo do mandatário. As redes sociais ficarão por conta do ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto.

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QG definido

Lula também já definiu o QG nacional para a campanha. A sede nacional da campanha ficará no Edifício Toufic, no Setor Comercial Sul da capital federal. O prédio está localizado próximo ao diretório do PT.

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Tags:

Bahia campanha eleitoral Lula ministros PT reeleição

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