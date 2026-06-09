Sesc e Senac celebram 80 anos, com a ressalva: trambique zero

Nestes tempos em que trambiques e cambalachos se alastram como vírus maldito pelos quatro cantos das instituições, a dupla Sesc (Serviço Social do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) celebrou 80 anos, ontem, na Alba, ostentando uma diferença exemplar, nunca registraram falcatruas na história.

Por que isso? Com a palavra, Kelsor Fernandes, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA), a entidade que toca as duas instituições.

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– É um presente que os empresários do comércio de bens, serviços e turismo dão para a sociedade, e de forma gratuita.

Ampliação – A Assembleia lotou, com a representação do empresariado maciçamente lá, o vice-governador Geraldo Júnior representando Jerônimo. E o deputado Bobô (PCdoB), autor da proposta da homenagem, dizendo do seu acerto:

– É um trabalho de excelência. Eu vi a instalação de uma unidade do Sesc-Senac em Seabra e sei o que é isso.

A dupla oferece aprendizado comercial em 34 unidades fixas instaladas nos quatro cantos da Bahia, mais 10 carretas que percorrem o estado, também lazer, e não para de crescer. Por lá já passaram nomes como Nelson Daiha e Deraldo Motta, entre sete presidentes, mas o jogo prossegue.

O Senac desenvolve a Escola Técnica e Criativa na Av. ACM (na antiga Comercial Ramos) e o Sesc está reconstruindo e ampliando a unidade em Piatã, , com hotel, escola, policlínica e novas piscinas. Ou seja, veio pra ficar.

Camila segue em paz na Alba na tramitação rumo ao TCM

A Comissão de Constituição e Justiça da Alba (CCJ) começa a apreciar, hoje, e deve sabatinar semana que vem a procuradora Camila Vasquez Negromonte, a indicada para a vaga do ex-deputado Mário Negromonte, que se aposentou em julho do ano passado no TCM.

Ela é esposa do deputado federal Mário Negromonte Jr. (PSB), o que sugere para alguns dizer que a vaga ficou de sogro para nora. Mas não é bem isso o visto nos bastidores, e tudo indica que Camila passa fácil.

A vaga no TCM é do Ministério Público de Contas, instituição à qual ela é ligada. E também é mulher. O deputado Luciano Ribeiro (UB), que é relator do processo, disse que não podia antecipar a posição que irá apresentar hoje, mas deixa uma dica de que está tudo bem:

– Eu sou a favor da paridade homem/mulher nessas instâncias, nas quais homens sempre prevaleceram.

Bahia Farm espera Flávio

A grande expectativa na Bahia Farm Show é a presença de Flávio Bolsonaro, hoje, em Luís Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio na Bahia. Ontem, na abertura oficial, como previsto, Lula não foi, mandou o vice, Geraldo Alckmin. Jerônimo estava lá.

ACM Neto já disse que não recepcionará Flávio. Jerônimo marcou presença na abertura ontem. Todos os holofotes estão no oeste baiano.

PDT acha que vai crescer e subir a pedida no governo

As eleições nem aconteceram e já se especula sobre o “quem é quem” num futuro governo de Jerônimo. Cogitou-se, por exemplo, que o PDT, dirigido na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Jr., ficaria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que já ocupa hoje, mas ele já disse que o partido vai sair maior das urnas e quer mais.

– Deveremos eleger de seis a sete estaduais e até dois federais, o que vai nos credenciar a ocupar um outro espaço.

Em 2022, na condição de aliado de ACM Neto, o PDT elegeu um estadual, Emerson Penalva, que é ‘netista’, e dois federais, o próprio Félix e Leo Prates, outro ‘netista’.

REGISTROS

Capital do Cuscuz 1

O deputado Pedro Tavares (UB), que já emplacou Morro do Chapéu como a Capital do Vinho, aparece em cena com uma nova capital. É Ibititá, que segundo projeto por ele apresentado na Alba, vai virar a Capital dos Cuscuz, “para manter uma das mais fortes tradições lá”.

Capital do Cuscuz 2

Curioso é que Ibititá é a terra do deputado Cafu Barreto, onde ele foi prefeito. Ele estava no PSD de Otto Alencar e mudou este ano para o UB de ACM Neto. Em 2022, ele foi o mais votado lá, com 47,50% dos votos, mas Pedro pegou 10%.

Serra da Chapadinha

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Serra da Chapadinha realiza, hoje, audiência pública para abordar a situação da região. O deputado Hilton Coelho (PSOL) aponta que ambientalistas foram covardemente atacados, com a destruição da Toca do Lobo.

Luto em Cachoeira

Cachoeira lamentou, no sábado, a morte do provedor da Santa Casa de Misericórdia, Gilson Agrário. O jornalista Romário Gomes, da Academia de Letras de Cachoeira e do jornal A Cachoeira, diz que ele deixou um legado singular, com grandes avanços na instituição e a defesa dos que mais precisavam.