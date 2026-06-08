Bahia Farm Show: Alckmin destaca R$ 14 bilhões em crédito para o campo

O primeiro dia da Bahia Farm Show 2026, que este ano celebra a histórica edição de 20 anos, começou nesta segunda-feira, 8, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, com movimentação política e discussões estratégicas para o futuro do agronegócio no Norte e Nordeste do país.

A cerimônia de abertura oficial, realizada no complexo que sedia a feira, reuniu lideranças de peso das esferas municipal, estadual e federal, consolidando a relevância do evento no calendário econômico nacional.

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A mesa de honra contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); do senador Jaques Wagner (PT); do Ministro da Agricultura e Pecuária; e do prefeito do município anfitrião, Júnior Marabá (PP).

A comitiva liderou os discursos institucionais que marcaram as duas décadas de evolução tecnológica e produtiva da região Oeste.

Cinturão agrícola

O destaque político foi o pronunciamento do governador Jerônimo Rodrigues, o qual reafirmou o compromisso do Estado com o combate à criminalidade na região por intermédio da Operação Safra.

A iniciativa estratégica tem o objetivo de proteger o cinturão agrícola baiano, garantindo a tranquilidade de produtores, trabalhadores rurais e moradores das áreas urbanas e vicinais.

"A segurança pública no interior é uma prioridade absoluta da nossa gestão, especialmente em uma região de forte pujança econômica e que, por isso, demanda uma atenção minuciosa do aparato policial", declarou o governador.

De acordo com Jerônimo, o plano de ação estadual está estruturado sob os pilares da integração e da inteligência, dividindo-se em três frentes principais:

- ampliação do patrulhamento com o apoio fundamental da Polícia Militar, com destaque para a atuação da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE-Cerrado).

- atuação conjunta e cirúrgica da Polícia Civil com o objetivo de desarticular grupos criminosos organizados que tentam se estabelecer na região.

- utilização de ferramentas tecnológicas avançadas para o mapeamento de manchas criminais, permitindo a antecipação de movimentos suspeitos e agilidade nas respostas.

"A Operação Safra não é apenas uma ação sazonal, mas uma demonstração de que o Estado está presente, vigilante e pronto para agir com firmeza onde for necessário", enfatizou o chefe do Executivo baiano.

Impactos

As medidas de segurança anunciadas miram diretamente a redução de crimes de alto impacto financeiro para o setor, como o roubo de defensivos agrícolas, cargas e maquinários pesados.

Contudo, o governo estadual ressaltou que o reflexo social é ainda mais amplo. Ao blindar o setor produtivo, a operação salvaguarda os milhares de empregos gerados pelo agronegócio no Oeste da Bahia e assegura o direito constitucional de ir e vir da população local.

Modernização do agro

Presente no evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou o início das operações do Move Brasil para máquinas e implementos agrícolas. O programa vai injetar R$ 14 bilhões em linhas de crédito para a modernização tecnológica do campo.

Os recursos vêm do superávit do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e serão gerenciados pela Finep e bancos credenciados.

O foco é financiar equipamentos com conteúdo nacional e inovação, como tratores, colheitadeiras e pulverizadores.

"São R$ 14 bilhões sendo lançados. Já pode procurar o sistema bancário", afirmou Alckmin.

O montante se soma aos R$ 21,2 bilhões já disponíveis na versão do programa voltada para caminhões e ônibus, com juros de até 9,2% ao ano, carência de até 12 meses e prazo total de até 60 meses para pagamento.

Luz mais barata

No mesmo evento, o governo federal lançou uma portaria que amplia a janela de horário para o desconto na conta de luz de irrigantes e aquicultores.

Antes restrito à madrugada (22h às 6h), o benefício de 8 horas e 30 minutos diários agora vai poder ser utilizado (de forma contínua ou fracionada) dentro de um período muito maior: das 21h30 às 17h do dia seguinte.

A mudança dá mais liberdade de manejo ao produtor e ajuda a aliviar a rede elétrica nos horários de pico. Alckmin e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apontaram a medida como essencial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na produção.

Comércio exterior

A escolha do oeste baiano para os anúncios não foi por acaso. Alckmin classificou a região como o "epicentro" da tecnologia agrícola nacional e maior área irrigada do país.

O setor segue como o principal motor das exportações brasileiras, respondendo por 49,5% da pauta comercial do país e gerando 38 milhões de empregos, de acordos com o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. Em 2025, o agro brasileiro atingiu a marca histórica de 525 novos mercados abertos desde 2023.

Diplomacia comercial

Durante o discurso, Alckmin garantiu que o governo federal vai fazer um "grande empenho" para reverter o recente embargo da União Europeia às carnes brasileiras, contrapondo o cenário com as boas relações com a China, que reconhece o status de livre de aftosa sem vacinação e com os EUA, onde a carne nacional segue isenta de tarifas.

Tecnologia da fibra

Fechando a agenda do dia inaugural, as autoridades participaram da entrega do novo Centro de Análise de Fibras da Abapa (Associação Baiana dos Produtores de Algodão).

Localizado dentro do próprio parque da feira, o laboratório representa um salto em inovação e controle de qualidade para a cotonicultura baiana, um dos principais motores de exportação do estado.

"Com a tecnologia do nosso novo centro, a análise do algodão passa a ter o tempo recorde de 24h, o que antes era feito em até cinco dias", afirmou Alessandra Zanotto, presidente da Abapa.

A Bahia Farm Show segue até o próximo sábado, 13, com a expectativa de quebrar recordes de público e volume de negócios nesta edição comemorativa.