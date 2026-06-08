Jerônimo Rodrigues destaca reforço na segurança do Oeste baiano

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Em pronunciamento realizado nesta segunda-feira, 8, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante a abertura da Bahia Farm Show 2026, reafirmou o combate à violência na região Oeste, com a operação Safra.

A iniciativa estratégica tem objetivo de proteger o cinturão agrícola baiano, assegurando a segurança de produtores, trabalhadores rurais e moradores das áreas urbanas e vicinais.

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A segurança pública no interior é uma prioridade absoluta da gestão, especialmente em uma região de forte pujança econômica e que, por isso, demanda uma atenção minuciosa do aparato policial.

Integração e inteligência

Jerônimo pontuou que o sucesso da operação está na inteligência e na união de forças. O plano de ação envolve

• intensificação das rondas rurais com o apoio da Polícia Militar, incluindo a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE-Cerrado).

• atuação coordenada da Polícia Civil para desarticular grupos criminosos que tentam se estabelecer na região.

• uso de ferramentas tecnológicas para mapear manchas criminais e antecipar movimentos suspeitos.

"AOperação Safra não é apenas uma ação sazonal, mas uma demonstração de que o Estado está presente, vigilante e pronto para agir com firmeza onde for necessário", destacou o governador.

Impacto econômico e social

Além de coibir delitos como o roubo de defensivos agrícolas, cargas e maquinários, a ação do governo estadual reflete diretamente na qualidade de vida da população local.

Ao blindar o setor produtivo, a Operação Safra protege os empregos gerados pelo agronegócio e garante o direito de ir e vir dos cidadãos com segurança.