Do ponto de vista da grana, Bahia vai bem, diz Vitório a deputados

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Manoel Vitório, secretário da Fazenda da Bahia, foi à Comissão de Finanças da Assembleia, ontem, prestar contas do 1º quadrimestre. Levou dado surpreendente: apesar de Jerônimo já ter feito 24 pedidos de empréstimo (em mais de R$ 32 bilhões), o Estado deve menos.

A dívida voltou a cair e chegou ao segundo nível mais baixo registrado neste século, apenas 31% da receita corrente líquida, um ponto acima do menor percentual alcançado desde 2001, que foi de 30% em 2022. Qual o mistério?

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Segundo Vitório, não tem mistério, apenas lógica:

– Simples. Nós pagamos boa parte da dívida. Muitos dos empréstimos que tomamos foram para quitar.

Ou seja, pagou parte do que devia com empréstimos contratados a juros mais baixos.

Receita e dívida – Na audiência, oficialmente chamada de Avaliação das Metas Fiscais do Poder Executivo, a oposição não foi. Estavam os deputados Zé Raimundo (PT), presidente da Comissão de Finanças; Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, na Alba; e Angelo Almeida (PT).

Objetivamente, com base nos dados dos últimos 12 meses, o estado da Bahia teve uma receita corrente líquida, ou arrecadação, da ordem de R$ 70,9 bilhões, e deve em torno de R$ 21,8 bilhões. Pagou, só entre janeiro e abril, R$ 1,2 bilhão.

Jerônimo só não toma mais empréstimos porque não dá tempo. Isso quer dizer que o próximo governador vai surfar em termos de grana. O estado pode dever até 200% da receita corrente líquida.

De olho no Matopiba, a Bamaq quer fincar pé em 10% do mercado

A Bamaq Máquinas, um dos 500 expositores da Bahia Farm Show, está de olho no crescimento do agronegócio no oeste baiano, ou mais precisamente no enclave entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamado de Matopiba, o núcleo onde a expansão avança a olho nu.

Junto com a parceira agrícola PME Máquinas, a Bamaq diz que o crescimento lá é bem visível, como fala o gerente regional na Bahia, Leandro Souto:

– Luis Eduardo acompanha uma transformação acelerada do agronegócio, o que exige operações cada vez mais eficientes. O produtor busca produtividade, a disponibilidade das máquinas e suporte técnico ágil para manter o ritmo de crescimento. Nossa meta é alcançar os 10%.

O Matopiba engloba 337 municípios que produzem 18,5 milhões de toneladas de soja, 12% da produção nacional.

E Camila fica para terça-feira

Conforme o previsto, a Bahia Farm Show tirou os deputados de cena e quase nada funcionou na Alba ontem.

A sabatina da procuradora Camila Vasquez Negromonte na CCJ ficou para terça-feira da semana que vem.

Aliás, a presidente Ivana Bastos (PSD) diz que tudo fará para desafogar a pauta na próxima semana, quando, por acaso, acontecerá o Forró da Alba. Pelo visto, vai ser votação com forró.

Em Luis Eduardo, Flávio é recebido como herói

Flávio Bolsonaro desfilou, ontem, na Bahia Farm Show, recebido por Júnior Marabá (PP), prefeito de Luis Eduardo Magalhães, e João Roma (PL), candidato ao Senado na chapa de ACM Neto, que não pisou lá, como anunciou.

Flávio vestiu uma camisa na qual estava escrito: “Lula taxa, a gente planta”.

Marabá o chamou de “futuro presidente” e a multidão do entorno gritava “mito! mito!”.

Luis Eduardo é considerado o paraíso da direita na Bahia, mas, para os simpatizantes de Lula lá, em termos de Bahia isso diz pouco.

Aliás, o pessoal da imprensa até brinca. Diz que a maioria lá é descendente de alemães e italianos, Hitler e Mussolini de uma só penada.

REGISTROS

Florisvaldo Mattos

O jornalista e escritor Florisvaldo Mattos receberá, amanhã (10h), a Comenda 2 de Julho da Alba. A homenagem será a última do ainda deputado, mas conselheiro do TCM já aprovado, Adolfo Menezes, que diz ser para ele “uma honra” a tão simbólica despedida.

Junho Violeta

Dados do Ministério dos Direitos Humanos apontam que, de janeiro até agora, a Bahia registrou mais de 18 mil casos de violações dos direitos do idoso. Para dar voz e visibilidade à problemática, o deputado José de Arimateia (Republicanos) e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa realizarão sessão especial na Alba segunda-feira à tarde (15h).

Raízes Agroecológicas 1

25 comunidades de 15 cidades se reunirão, amanhã, na 6ª Plenária da Comissão Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (Ceapo), no Instituto Anísio Teixeira, quando será lançado o projeto Raízes Agroecológicas.

Raízes Agroecológicas 2

O projeto visa fortalecer a agricultura familiar e envolve Argentina e Bolívia, além do Brasil, e é financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, com apoio da União Europeia.