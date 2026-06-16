E prefeito importa em eleição de governador? Mas é óbvio que sim

Judson Miranda, nosso leitor e amigo, do Barbalho, pergunta se tem procedência o discurso de alguns aliados de ACM Neto de que o apoio do prefeito não tem lá tanta importância assim.

É claro que tem. O que nega isso se baseia num antecedente baiano, na eleição de 2006, quando o então governador, Paulo Souto, com apoio de mais de 370 prefeitos, perdeu a eleição para Jaques Wagner. O fato é real, mas num cenário totalmente diferente do de hoje. Souto era governador tentando a reeleição, eleito em 2002 derrotando o próprio Wagner, mas também em 2002 Lula ganhou para presidente e em 2006 ACM, o velho, cometeu um erro tático, começou a bater em Lula, federalizando uma disputa, deixando os prefeitos de lado.

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Casamento

E bateu pela contramão, ele no governo cá, fazendo oposição federal. Agora, o próprio ACM imperou na Bahia por 40 anos sempre com fortes redes federais, mas cá se sustentou pelo que conseguiu lá passar para os prefeitos cá.

Há um certo jogo casado. Quase sempre, os candidatos a deputado, federal e estadual, apoiados pelos prefeitos, são os mais votados em todos os municípios. Nas situações atuais, dizer que prefeito não influencia, é mera falta de discurso, ou aquela história muito comum na política: adversário quando não tem defeito, a gente inventa. O bom é estar em paz em cima e embaixo.

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, do brilho na Copa a Ivete Sangalo

Nem só da Seleção Brasileira vive a Copa do Mundo. Ontem, que ganhou as simpatias nacionais por Vozinha, o goleiro de Cabo Verde, que fechou o gol contra a Espanha e garantiu o zero a zero.

Cabo Verde é uma ilha no meio do Oceano Atlântico que também foi colonizada por Portugal. O país, a República de Cabo Verde, tem pouco mais de 650 mil habitantes, mais ou menos do mesmo tamanho de Feira de Santana. Mais que isso, também fala o português e Vozinha confessou que gosta muito de assistir novelas brasileiras e também que é fã de uma cantora muito conhecida por cá, a nossa Ivete Sangalo.

Vozinha, que tinha 100 mil seguidores nas redes e após o jogo chegou a mais de 1,2 milhão, com certeza estará no próximo carnaval de Salvador. A turma da folia cá já cogita trazê-lo para desfilar adivinhe com quem? Ivete, é claro.

Mulheres do mar em festa

A 11ª edição da série Diálogos Ecossistêmicos, promovida pela Associação Mulheres do Mar (AMMAR) foi realizada sexta-feira na Associação Comercial da Bahia com sucesso total. Reuniu 60 lideranças comunitárias para discutir a inteligência cidadã, tema do livro de Paulo Cavalcanti, que participou virtualmente. Entre os destaques, a Rede de Protagonistas em Ação de Itapagipe (Reprota) e a Escola Santa Rita. A juventude deu as cartas.

E Xandy diz estar muito honrado com a Comenda

O momento de alegria na Alba ontem veio por conta da entrega da Comenda 2 de Julho ao cantor Xandy Harmonia, que recebeu numa concorrida sessão solene a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Luciano Simões (UB).

– Ser contemplado com esta honraria é algo que, nos meus sonhos mais distantes, eu nunca imaginei. Para mim, é uma grande honra.

Carla Perez, esposa de Xandy, estava lá, assim como a cantora Péricles e a secretária estadual da Promoção da Igualdade Racial, Angela Guimarães. E Luciano Simões se disse com a sensação do dever cumprido.

– Ele nos presta muitos serviços, leva o nome do nosso estado pelo mundo fora.

Registros

Forró da Alba

A Assembleia cai no forró pra valer hoje. A partir das 17h30 acontece o tradicional Forró da Alba, que reúne principalmente funcionários e deputados. Há mais de 40 anos é assim: veio o São João, tem forró.

Camila lá

Mas na banda oficial, antes do forró, o fato mais importante é a indicação da procuradora Camila Vasques Negromonte para o TCM, que será apreciada pela CCJ. A ideia é aprovar hoje e também realizar a tradicional sabatina, já que julho é recesso.

Pelas mulheres

Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Cláudia Oliveira está articulando uma ida a Brasília para avistar-se com a ministra das Mulheres, Márcia Helena. Pauta: intensificar as ações de combate ao feminicídio.

Pagamento zero

O deputado Roberto Carlos (PV) apresentou na Alba projeto que prevê a autorização na retirada de 2ª via de documentos para desempregados e também a liberação das taxas de renovação da Carteira de Habilitação para pessoas com mais de 50 anos em situação de carência.