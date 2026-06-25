Rumo ao 2 de Julho: Cachoeira volta a ser capital da Bahia

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O município de Cachoeira, no Recôncavo baiano, volta a ser nesta quinta-feira, 25, a capital simbólica da Bahia, em razão das celebrações que relembram sua participação na Independência do estado. A transferência temporária da sede do governo foi instituída em 2007 como forma de homenagem ao papel histórico da cidade nesse processo.

A data remete a 25 de junho de 1822, quando moradores de Cachoeira declararam apoio a Dom Pedro I como regente constitucional do Brasil e se posicionaram contra as ordens da Coroa Portuguesa, que tentava retomar o controle colonial sobre o território brasileiro.

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Prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT) reforçou a importância da data para a independência e história da Bahia.

"Neste 25 de Junho, celebramos uma das datas mais marcantes da nossa história, lembrando a coragem dos heróis e heroínas que deram início à luta pela Independência da Bahia", disse Eliana Gonzaga.



A decisão desencadeou uma reação imediata das tropas portuguesas e deu início aos primeiros confrontos armados no Recôncavo baiano. Os combates se estenderam por três dias e culminaram, em 28 de junho de 1822, na tomada de uma canhoneira portuguesa no Rio Paraguaçu.

A resistência na região foi decisiva para ampliar a mobilização contra o domínio português em outras áreas da província.

Caminho para o 2 de Julho

Os conflitos iniciados em Cachoeira deram origem a uma campanha militar que se estendeu pelos meses seguintes e terminou em Salvador, em 2 de julho de 1823, com a retirada definitiva das tropas portuguesas da Bahia.

A data é considerada um dos principais marcos históricos do estado e simboliza a consolidação da independência do Brasil em território baiano.