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HOMENAGEM

Presidente do Grupo A TARDE será homenageado com a Comenda 2 de Julho

João de Mello Leitão receberá a maior honraria da Alba

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Presidente do Grupo A Tarde, João Mello Leitão
Presidente do Grupo A Tarde, João Mello Leitão - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovaram, na sessão realizada nesta terça-feira, 26, a concessão da sua mais alta honraria, a Comenda Dois de Julho, para o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão.

A proposta apresentada por Paulo Câmara (PL) foi aprovada por unanimidade junto a outras homenagens e projetos de lei. A sessão também ficou marcada pelo aval dos parlamentares a indicação de Adolfo Menezes (PSD) para a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

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Na justificativa, o deputado destacou que João Mello faz parte da quarta geração de gestores à frente do grupo, e que tem como maior desafio modernizar e fortalecer os veículos que integram o centenário.

A data para a entrega da Comenda ainda será definida.

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“Temos consciência da nossa contribuição significativa na construção de um estado democrático de direito”, afirma João, ao comemorar o fato de que A TARDE hoje é líder em audiência, o maior jornal do Norte-Nordeste, segundo o IVC.

A melhor forma de falar sobre o Grupo é usando a seu favor sua história e legado

João de Mello Leitão - presidente do Grupo A TARDE

O Grupo A TARDE é um conglomerado de mídia com 113 anos de história, fundado em 1912 por Ernesto Simões Filho, em Salvador.

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Alba Comenda Dois de Julho grupo A Tarde João Mello Leitão

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