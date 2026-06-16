POLÍTICA
2 de Julho: Salvador pode voltar a ser capital do Brasil
Mudança simbólica foi aprovada no Senado nesta terça-feira, 16
A cidade de Salvador, primeira capital do Brasil, deve estampar novamente o título no próximo 2 de Julho, data em que se comemora a Independência do Brasil na Bahia.
Isso porque o Senado aprovou nesta terça-feira, 16, a transferência simbólica e temporária da capital federal para o munícipio nesta data. Agora, para que a iniciativa se torne possível é necessário a sanção do presidente Lula (PT).
A medida, de autoria do deputado federal Leo Prates (Republicanos), busca reconhecer a importância histórica da data, quando em 1823, as tropas portuguesas foram definitivamente expulsas da Bahia, consolidando a Independência do Brasil iniciada em 7 de setembro de 1822.
“Agradeço aos presidentes Hugo Motta e David Alcolumbre por levarem a pauta aos plenários e ao deputado Gabriel Nunes pela relatoria. Estendo o agradecimento aos senadores baianos Otto Alencar e Jaques Wagner pela defesa contundente da causa. É um marco pela importância histórica da Bahia pela soberania nacional”, declarou Prates.
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Antes do plenário: CCJ do Senado deu aval
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na quarta-feira, 10 de junho, um projeto de lei que transfere simbolicamente a capital federal para Salvador em 2 de Julho de cada ano, data que marca a Independência da Bahia.
No colegiado, a matéria seguiu sob relatoria do senador Jaques Wagner (PT), que comemorou a aprovação e afirmou que a iniciativa valoriza o papel desempenhado pelos baianos na construção da soberania nacional.
“Salvador é a nossa primeira capital e berço histórico da formação política brasileira. Foi nela, no dia 2 de julho, que o nosso país deixou de ser apenas uma declaração às margens do Ipiranga para se tornar, de fato, uma nação independente”, afirmou.
2 de Julho: Lula no cortejo cívico
Como adiantado pelo portal A TARDE, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará das comemorações do 2 de Julho em Salvador neste ano.
Esta será a quarta participação consecutiva do chefe do Executivo no tradicional desfile cívico que celebra a Independência da Bahia desde o início do seu atual mandato.