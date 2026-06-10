2 de Julho: projeto que torna Salvador capital do Brasil avança

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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 10, um projeto de lei que transfere simbolicamente a capital federal para Salvador em 2 de julho de cada ano, data que marca a Independência da Bahia. A proposta agora segue para votação no plenário da Casa em regime de urgência.

O texto busca reconhecer a importância histórica do 2 de Julho de 1823, quando as tropas portuguesas foram definitivamente expulsas da Bahia, consolidando a Independência do Brasil iniciada em 7 de setembro de 1822.

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A data é considerada por historiadores como o marco final da Independência do Brasil, pois garantiu a retirada definitiva das forças portuguesas e evitou a fragmentação do território nacional.

Relator da matéria, o líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA), comemorou a aprovação e afirmou que a iniciativa valoriza o papel desempenhado pelos baianos na construção da soberania nacional.

“Salvador é a nossa primeira capital e berço histórico da formação política brasileira. Foi nela, no dia 2 de julho, que o nosso país deixou de ser apenas uma declaração às margens do Ipiranga para se tornar, de fato, uma nação independente”, afirmou.

O senador Jaques Wagner - Foto: Divulgação/Rafael Nunes

Para Wagner, a proposta também fortalece a preservação da memória histórica.

“A celebração do 2 de Julho simboliza a resistência do nosso povo e da nação. A população que conhece o seu passado entende os desafios do presente e é capaz de promover um futuro melhor para todos”, reforçou o senador.

Lula na Bahia

Como adiantado pelo portal A TARDE, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará das comemorações do 2 de Julho em Salvador neste ano.

Esta será a quarta participação consecutiva do chefe do Executivo no tradicional desfile cívico que celebra a Independência da Bahia desde o início do seu atual mandato.