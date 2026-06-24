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VISITA TÉCNICA

Com reabertura marcada, Teatro Castro Alves recebe visita de Jerônimo Rodrigues

TCA voltará a receber o público no próximo dia 1º de julho

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Com reabertura marcada, Teatro Castro Alves recebe visita de Jerônimo Rodrigues
Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Depois de mais de dois anos em obras, o Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, voltará a receber o público no próximo dia 1º de julho. Nesta quarta-feira, 24, o governador Jerônimo Rodrigues realizou uma visita técnica ao espaço para acompanhar os últimos preparativos antes da reabertura do equipamento cultural.

Durante a inspeção, o governador destacou que a reforma buscou preservar a história do teatro ao mesmo tempo em que modernizou sua estrutura.

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“Estamos nos últimos ajustes para entregar à Bahia e ao Brasil um teatro à altura da sua história. Muito em breve, o Teatro Castro Alves estará novamente de portas abertas, com uma estrutura moderna, atualizada e preparada para seguir como um dos maiores equipamentos culturais do país”, afirmou.

Requalificação

Reconhecido como patrimônio pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 2014, o TCA passou por uma ampla requalificação que contemplou melhorias em acessibilidade, segurança, atualização tecnológica, restauro e sustentabilidade.

Entre as intervenções realizadas estão:

  • recuperação das fachadas;
  • a restauração das poltronas da sala principal e das superfícies de mármore do foyer;
  • além da modernização de diversos sistemas internos do edifício.

O projeto também incorporou soluções voltadas à sustentabilidade, como o reaproveitamento de materiais retirados durante a obra, a instalação de um sistema de captação de águas pluviais e a substituição da iluminação por equipamentos com tecnologia LED, que oferecem maior eficiência energética.

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Preservação

Segundo o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, a proposta foi unir preservação do patrimônio histórico e inovação. “A Bahia está pronta para viver uma nova era na cultura com a volta do Teatro Castro Alves, o mais moderno do Brasil. O Governo do Estado entrega um equipamento restaurado, completamente modernizado, mais seguro, acessível e democrático”, declarou.

Após a reabertura oficial, o teatro passará por um período de operação assistida, destinado à realização de ajustes técnicos e operacionais necessários ao pleno funcionamento da estrutura. De acordo com o Governo do Estado, essa etapa não deve interferir na programação artística prevista para o espaço.

Com a conclusão da requalificação, o Teatro Castro Alves reforça sua posição como um dos principais equipamentos culturais da Bahia e uma das mais importantes referências das artes cênicas no país.

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Tags

Cultura Jerônimo Rodrigues tca teatro castro alves

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