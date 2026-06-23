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Butantan busca idosos em Salvador para testes de nova vacina
Instituto está recrutando idosos de 60 anos ou mais para estudos de um novo imunizante
O Instituto Butantan está buscando idosos voluntários para realizar testes da nova vacina da gripe. O intuito é ampliar a proteção das pessoas com 60 anos ou mais, as quais fazem parte do grupo de risco do vírus influenza.
O recrutamento está na segunda fase e poderão participar residentes na Bahia e de mais 14 municípios de nove estados brasileiros. Os voluntários, mulheres e homens, precisam estar saudáveis ou com comorbidades tratadas e clinicamente estáveis.
Os testes estão acontecendo na Associação Obras Sociais Irmã Dulce, localizada Avenida Tamburugy, nº 88, Patamares, Salvador.
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Sobre o estudo
A primeira fase dos testes teve início em janeiro deste ano com 300 voluntários e segundo a avaliação do Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança, o imunizante demonstrou perfil de segurança satisfatório.
Essa nova vacina possui um adjuvante em sua composição, substância que ajuda a potencializar a resposta do sistema imunológico. O objetivo é ampliar a proteção da pessoa idosa, que naturalmente apresenta uma redução da capacidade de defesa do organismo e está mais suscetível a complicações, internações e mortes causadas pela gripe.