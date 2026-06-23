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Butantan busca idosos em Salvador para testes de nova vacina

Instituto está recrutando idosos de 60 anos ou mais para estudos de um novo imunizante

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Saiba como participar da nova fase de testes para vacina da gripe para idosos
Saiba como participar da nova fase de testes para vacina da gripe para idosos - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Instituto Butantan está buscando idosos voluntários para realizar testes da nova vacina da gripe. O intuito é ampliar a proteção das pessoas com 60 anos ou mais, as quais fazem parte do grupo de risco do vírus influenza.

O recrutamento está na segunda fase e poderão participar residentes na Bahia e de mais 14 municípios de nove estados brasileiros. Os voluntários, mulheres e homens, precisam estar saudáveis ou com comorbidades tratadas e clinicamente estáveis.

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Os testes estão acontecendo na Associação Obras Sociais Irmã Dulce, localizada Avenida Tamburugy, nº 88, Patamares, Salvador.

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Sobre o estudo

A primeira fase dos testes teve início em janeiro deste ano com 300 voluntários e segundo a avaliação do Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança, o imunizante demonstrou perfil de segurança satisfatório.

Essa nova vacina possui um adjuvante em sua composição, substância que ajuda a potencializar a resposta do sistema imunológico. O objetivo é ampliar a proteção da pessoa idosa, que naturalmente apresenta uma redução da capacidade de defesa do organismo e está mais suscetível a complicações, internações e mortes causadas pela gripe.

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idosos instituto butantan Vacina da gripe

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