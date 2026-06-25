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MUNDO

Lula parabeniza Colômbia após eleição de aliado de Trump

Abelardo de la Espriella é confirmado mandatário do país para um mandato de quatro anos

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Presidente Lula (PT) durante discurso
Presidente Lula (PT) durante discurso - Foto: Ricado Stuckert / PR

O presidente Lula (PT) parabenizou a Colômbia após as eleições que consagraram o direitista Abelardo de la Espriella como mandatário do país vizinho ao Brasil pelos próximos quatro anos.

Em mensagem nas redes sociais, o petista ressaltou a amizade entre os dois países que, segundo ele, transcende ideologias e é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado.

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"Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo [...] Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos", escreveu Lula, em postagem no X.

Quem é o novo presidente da Colômbia?

O advogado Abelardo de la Espirella foi eleito o mais novo presidente da Colômbia no último domingo, 21, marcando a guinada de mais um país da América do Sul à direita. Ele é considerado admirador do presidente dos EUA, Donald Trump.

Apelidado de “El Tigre” por seus apoiadores, ele foi apontado como vencedor na apuração preliminar do pleito, com uma vantagem apertada de 250 mil votos sobre seu rival, o senador de esquerda Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia
Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia - Foto: Sergio Yale/ AFP

De la Espirella, 47 anos, conquistou grande popularidade no início de 2026 devido à postura de linha dura contra o crime. Ao longo da campanha, prometeu encerrar qualquer tipo de esforço de paz com grupos armados que ainda aterrorizam a Colômbia com operações de narcotráfico movidas a muita violência.

Do alto do palanque, ele ganhou destaque com as promessas de reduzir o tamanho do Estado em 40%. Além disso, ele planeja retomar a exploração de petróleo no país e ampliar a base tributária.

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Abelardo de la Espirella é casado e pai de quatro filhos. Ele assumirá a presidência da Colômbia em 7 de agosto.

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abelardo de la espirella Colômbia Lula

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