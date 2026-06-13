AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera 2º turno com 52,4% dos votos

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O candidato Abelardo de la Espriella mantém a liderança das intenções de voto para o segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, segundo pesquisa da AtlasIntel divulgada neste sábado, 13.

De acordo com o levantamento, o advogado registra 52,4% dos votos válidos, enquanto o adversário, Iván Cepeda, aparece com 44,4%.

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O cenário eleitoral reflete um momento de forte polarização no país, mas indica uma tendência de crescimento do candidato da oposição.

Neste levantamento, Abelardo de la Espriella atingiu o melhor desempenho da série histórica da pesquisa. Na sondagem anterior, ele aparecia com 52,2% das intenções de voto.

Ao mesmo tempo, o percentual de votos em branco, nulos e de eleitores indecisos recuou para cerca de 5,9%.

Desaprovação de Petro se aproxima de 50%

O bom desempenho da oposição no cenário eleitoral parece estar relacionado à avaliação do atual governo.

Segundo a pesquisa, a gestão do presidente Gustavo Petro, que apoia o candidato Iván Cepeda, é desaprovada por 49,4% dos colombianos, enquanto 40,7% aprovam a administração.

A desaprovação é mais elevada entre os homens, grupo em que atinge 54,8%, entre eleitores de 45 a 59 anos, com 65,3%, e entre os cidadãos de maior renda.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de junho de 2026 por meio da metodologia Atlas Presencial. Ao todo, foram entrevistadas 2.992 pessoas em todo o território nacional, incluindo as regiões Caribe, Centro-Oriente, Pacífico e Llano.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Resultado do primeiro turno

No primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia, realizado em 31 de maio, Abelardo de la Espriella liderou a votação com 43,7% dos votos válidos. Iván Cepeda ficou em segundo lugar, com 40,9%.

Com o resultado, a disputa pela Presidência será decidida em segundo turno, marcado para 21 de junho de 2026.