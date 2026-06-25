Michelle nega racha com Flávio Bolsonaro após relatar humilhação

Um dia após expor publicamente um desentendimento familiar e político, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recuou e negou a existência de uma crise entre ela e o enteado, o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). Em nota publicada nas redes sociais, Michelle afirmou que "não há briga, nem competição" e pediu que as falas não sejam tiradas de contexto.

O recuo buscou conter a crise aberta na quarta-feira, quando a ex-primeira-dama divulgou um vídeo relatando ter sido maltratada pelo parlamentar em uma ligação telefônica. De acordo com ela, Flávio teria exigido seu afastamento das decisões partidárias.

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"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou Michelle na gravação.

Ela completou dizendo que, diante do episódio, havia decidido se recolher por entender que seu apoio era considerado "insignificante".

A exposição provocou reações imediatas na cúpula do partido. Inicialmente, o senador minimizou o episódio ao declarar que "nada o abalaria".

Horas depois, no entanto, diante do desgaste político, Flávio recuou e publicou um longo texto nas redes sociais com um pedido formal de desculpas à madrasta.

Atrito familiar

O pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para se desculpar publicamente com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A manifestação ocorreu após Michelle publicar vídeos nos quais acusa o enteado de humilhação e maus-tratos em decorrência de desavenças familiares recentes.

Na publicação, Flávio negou ter ofendido a madrasta, afirmou estar de "coração aberto" e justificou que jamais teve a intenção de magoá-la. O parlamentar rebateu as acusações de agressividade citando sua própria dinâmica familiar.

"Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil", escreveu o senador, mencionando seu casamento de 16 anos e suas duas filhas para reforçar que não desrespeitaria a esposa de Jair Bolsonaro.

Impacto eleitoral

O novo desentendimento familiar amplia os desafios estratégicos do comitê de Flávio Bolsonaro. De acordo com informações do jornal O Globo, aliados do PL avaliam, sob reserva, que o episódio atingiu diretamente o principal pilar do projeto presidencial do senador: expandir sua aceitação entre as mulheres e atrair eleitores de fora do núcleo tradicional do bolsonarismo.

O desgaste acelerou debates internos no partido. Interlocutores da campanha apontam que o episódio intensificou a pressão para a escolha rápida de uma mulher para ocupar a vaga de vice na chapa presidencial.

Além da definição do nome, a prioridade da cúpula do PL agora concentra-se em selar uma reconciliação pública entre Flávio e Michelle antes do início oficial do período de propaganda eleitoral.