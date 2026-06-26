Jerônimo Rodrigues promete levar proposta de residência estudantil a Lula

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta sexta-feira, 26, que encaminhará ao presidente Lula, do mesmo partido, uma proposta para implantação de uma residência estudantil na universidade.

Durante discurso, no Ato da Juventude, Cultura e Educação do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 – Encontros para o Futuro), em Barreiras, no oeste baiano, ele defendeu a união entre os governos federal, estadual e os municípios para viabilizar o projeto.

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“Se não der para fazer a residência agora, a gente se junta. O Governo Federal coloca uma parte, o Estado coloca outra, os prefeitos ajudam e a gente garante a residência estudantil, porque isso é obrigação nossa”, afirmou Jerônimo.

O apelo surguiu após uma fala da estudante de Direito da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) Mel Kiria Costa, filha de pescador e professora, que esteve presente no ato.

“Sou filha de pescador, filha de professora e hoje sou estudante de Direito da Ufob. Muitos jovens do Oeste precisam deixar suas cidades para estudar e a residência universitária pode acolher estudantes que vêm de municípios distantes e precisam permanecer na universidade”, afirmou.



Na ocasião, o governador também anunciou que irá incorporar ao programa de governo propostas apresentadas durante o encontro, como o fortalecimento da política de inclusão para pessoas com deficiência.

“Faço questão de garantir que vamos implementar a política de atenção às pessoas com deficiência”, disse.

As propostas apresentadas pelos jovens da Bacia do Rio Grande nas áreas de educação, cultura, permanência estudantil, inclusão e participação social passam a integrar o processo de construção do PGP 2026, que percorre os territórios de identidade da Bahia para reunir contribuições da população ao próximo programa de governo.